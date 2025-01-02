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eUSD 价格 (EUSD)

USD

eUSD (EUSD) 实时价格图表

$0.93769
$0.93769$0.93769
0.00%(1D)

今天 eUSD (EUSD) 的价格

今天 eUSD (EUSD) 的实时价格为 0.93769 USD。目前其市值为 $ 5.62M USD。EUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
eUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 882.12 USD
- eUSD 当天价格变化为 +0.09%
- 其循环供应量为 5.99M USD

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eUSD (EUSD) 价格表现 USD

今天内，eUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00081583
在过去30天内，eUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0400268917
在过去60天内，eUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0551311084
在过去90天内，eUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0682817335393485

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00081583+0.09%
30天$ -0.0400268917-4.26%
60天$ -0.0551311084-5.87%
90天$ -0.0682817335393485-6.78%

eUSD (EUSD) 价格分析

eUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.93503
$ 0.93503$ 0.93503

$ 0.941103
$ 0.941103$ 0.941103

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

+0.10%

+0.09%

+1.71%

eUSD (EUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

$ 882.12
$ 882.12$ 882.12

5.99M
5.99M 5.99M

什么是eUSD (EUSD)

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eUSD (EUSD) 资源

白皮书
官网

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EUSD 兑换为当地货币

1 EUSD 兑换 AUD
A$1.5096809
1 EUSD 兑换 GBP
0.750152
1 EUSD 兑换 EUR
0.9001824
1 EUSD 兑换 USD
$0.93769
1 EUSD 兑换 MYR
RM4.1914743
1 EUSD 兑换 TRY
33.1098339
1 EUSD 兑换 JPY
¥147.2923452
1 EUSD 兑换 RUB
104.1117207
1 EUSD 兑换 INR
80.4162944
1 EUSD 兑换 IDR
Rp15,124.0301407
1 EUSD 兑换 PHP
54.2734972
1 EUSD 兑换 EGP
￡E.47.5971444
1 EUSD 兑换 BRL
R$5.9449546
1 EUSD 兑换 CAD
C$1.3502736
1 EUSD 兑换 BDT
112.053955
1 EUSD 兑换 NGN
1,451.5253662
1 EUSD 兑换 UAH
39.4392414
1 EUSD 兑换 VES
Bs47.82219
1 EUSD 兑换 PKR
Rs261.1935495
1 EUSD 兑换 KZT
492.2216117
1 EUSD 兑换 THB
฿32.1252594
1 EUSD 兑换 TWD
NT$30.8312472
1 EUSD 兑换 CHF
Fr0.843921
1 EUSD 兑换 HKD
HK$7.2858513
1 EUSD 兑换 MAD
.د.م9.470669