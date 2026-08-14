Emerald Security Token 今日价格

Emerald Security Token (EMRL.D) 今日实时价格为 $ 1.39，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 EMRL.D 兑 USD 的汇率为 $ 1.39 每 EMRL.D。

Emerald Security Token 目前市值在 $ 34,840,082 排名第 #-，流通供应量为 25.00M EMRL.D。过去 24 小时内，EMRL.D 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.03，而历史最低价为 $ 1.072。

短期表现方面，EMRL.D 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 5.28K。

Emerald Security Token（EMRL.D）市场信息

市值 $ 34.84M$ 34.84M $ 34.84M 成交量（24H） $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K 完全稀释市值 $ 139.36M$ 139.36M $ 139.36M 流通量 25.00M 25.00M 25.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Emerald Security Token 的当前市值为 $ 34.84M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.28K。EMRL.D 的流通量为 25.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 139.36M。