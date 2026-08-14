Dolan Duck 今日价格

Dolan Duck (DOLAN) 今日实时价格为 $ 0.00315595，过去 24 小时内变化了 4.85%。当前 DOLAN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00315595 每 DOLAN。

Dolan Duck 目前市值在 $ 309,984 排名第 #-，流通供应量为 98.22M DOLAN。过去 24 小时内，DOLAN 的交易价格在 $ 0.00307671（低点）和 $ 0.00354833（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.896515，而历史最低价为 $ 0.00195926。

短期表现方面，DOLAN 在过去一小时内波动了 -0.69%，过去7 天内波动了 +8.22%。过去一天，总交易量达到 $ 5.53K。

Dolan Duck（DOLAN）市场信息

市值 $ 309.98K$ 309.98K $ 309.98K 成交量（24H） $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K 完全稀释市值 $ 309.98K$ 309.98K $ 309.98K 流通量 98.22M 98.22M 98.22M 总供应量 98,222,279.133495 98,222,279.133495 98,222,279.133495

Dolan Duck 的当前市值为 $ 309.98K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.53K。DOLAN 的流通量为 98.22M，总供应量是 98222279.133495，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 309.98K。