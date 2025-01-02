Diamond 价格 (DMD)
今天 Diamond (DMD) 的实时价格为 3.21 USD。目前其市值为 $ 12.35M USD。DMD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Diamond 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.93K USD
- Diamond 当天价格变化为 +3.95%
- 其循环供应量为 3.85M USD
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今天内，Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.121993。
在过去30天内，Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0241248200。
在过去60天内，Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4812181620。
在过去90天内，Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.300536562351393。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.121993
|+3.95%
|30天
|$ -1.0241248200
|-31.90%
|60天
|$ -0.4812181620
|-14.99%
|90天
|$ -1.300536562351393
|-28.83%
Diamond 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.10%
+3.95%
-1.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.
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|1 DMD 兑换 AUD
A$5.136
|1 DMD 兑换 GBP
￡2.568
|1 DMD 兑换 EUR
€3.0816
|1 DMD 兑换 USD
$3.21
|1 DMD 兑换 MYR
RM14.3487
|1 DMD 兑换 TRY
₺113.2809
|1 DMD 兑换 JPY
¥503.5848
|1 DMD 兑换 RUB
₽356.31
|1 DMD 兑换 INR
₹275.1291
|1 DMD 兑换 IDR
Rp51,774.1863
|1 DMD 兑换 PHP
₱185.6664
|1 DMD 兑换 EGP
￡E.162.9396
|1 DMD 兑换 BRL
R$20.3514
|1 DMD 兑换 CAD
C$4.6224
|1 DMD 兑换 BDT
৳383.595
|1 DMD 兑换 NGN
₦4,969.0158
|1 DMD 兑换 UAH
₴135.0126
|1 DMD 兑换 VES
Bs163.71
|1 DMD 兑换 PKR
Rs894.1455
|1 DMD 兑换 KZT
₸1,685.0253
|1 DMD 兑换 THB
฿109.9104
|1 DMD 兑换 TWD
NT$105.5127
|1 DMD 兑换 CHF
Fr2.889
|1 DMD 兑换 HKD
HK$24.9417
|1 DMD 兑换 MAD
.د.م32.421