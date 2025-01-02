Diamond 图标

Diamond 价格 (DMD)

USD

Diamond (DMD) 实时价格图表

$3.21
$3.21$3.21
+3.90%(1D)

今天 Diamond (DMD) 的价格

今天 Diamond (DMD) 的实时价格为 3.21 USD。目前其市值为 $ 12.35M USD。DMD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Diamond 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.93K USD
- Diamond 当天价格变化为 +3.95%
- 其循环供应量为 3.85M USD

在获取 MEXC 上从 DMD兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 DMD 价格信息的首选平台。

Diamond (DMD) 价格表现 USD

今天内，Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.121993
在过去30天内，Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0241248200
在过去60天内，Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4812181620
在过去90天内，Diamond 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.300536562351393

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.121993+3.95%
30天$ -1.0241248200-31.90%
60天$ -0.4812181620-14.99%
90天$ -1.300536562351393-28.83%

Diamond (DMD) 价格分析

Diamond 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.06
$ 3.06$ 3.06

$ 3.21
$ 3.21$ 3.21

$ 33.58
$ 33.58$ 33.58

+2.10%

+3.95%

-1.32%

Diamond (DMD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 12.35M
$ 12.35M$ 12.35M

$ 22.93K
$ 22.93K$ 22.93K

3.85M
3.85M 3.85M

什么是Diamond (DMD)

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Diamond (DMD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Diamond (DMD) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

DMD 兑换为当地货币

1 DMD 兑换 AUD
A$5.136
1 DMD 兑换 GBP
2.568
1 DMD 兑换 EUR
3.0816
1 DMD 兑换 USD
$3.21
1 DMD 兑换 MYR
RM14.3487
1 DMD 兑换 TRY
113.2809
1 DMD 兑换 JPY
¥503.5848
1 DMD 兑换 RUB
356.31
1 DMD 兑换 INR
275.1291
1 DMD 兑换 IDR
Rp51,774.1863
1 DMD 兑换 PHP
185.6664
1 DMD 兑换 EGP
￡E.162.9396
1 DMD 兑换 BRL
R$20.3514
1 DMD 兑换 CAD
C$4.6224
1 DMD 兑换 BDT
383.595
1 DMD 兑换 NGN
4,969.0158
1 DMD 兑换 UAH
135.0126
1 DMD 兑换 VES
Bs163.71
1 DMD 兑换 PKR
Rs894.1455
1 DMD 兑换 KZT
1,685.0253
1 DMD 兑换 THB
฿109.9104
1 DMD 兑换 TWD
NT$105.5127
1 DMD 兑换 CHF
Fr2.889
1 DMD 兑换 HKD
HK$24.9417
1 DMD 兑换 MAD
.د.م32.421