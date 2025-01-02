BUSD 价格 (BUSD)
今天 BUSD (BUSD) 的实时价格为 0.994921 USD。目前其市值为 $ 67.81M USD。BUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
BUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.60K USD
- BUSD 当天价格变化为 -0.39%
- 其循环供应量为 68.22M USD
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今天内，BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0039130620004912。
在过去30天内，BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025930626。
在过去60天内，BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0122056908。
在过去90天内，BUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012745234679221。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0039130620004912
|-0.39%
|30天
|$ -0.0025930626
|-0.26%
|60天
|$ +0.0122056908
|+1.23%
|90天
|$ -0.0012745234679221
|-0.12%
BUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.38%
-0.39%
+1.79%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
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|1 BUSD 兑换 AUD
A$1.5918736
|1 BUSD 兑换 GBP
￡0.7959368
|1 BUSD 兑换 EUR
€0.95512416
|1 BUSD 兑换 USD
$0.994921
|1 BUSD 兑换 MYR
RM4.44729687
|1 BUSD 兑换 TRY
₺35.13066051
|1 BUSD 兑换 JPY
¥155.98371438
|1 BUSD 兑换 RUB
₽109.43136079
|1 BUSD 兑换 INR
₹85.32442496
|1 BUSD 兑换 IDR
Rp16,047.11065663
|1 BUSD 兑换 PHP
₱57.51638301
|1 BUSD 兑换 EGP
￡E.50.49224075
|1 BUSD 兑换 BRL
R$6.30779914
|1 BUSD 兑换 CAD
C$1.43268624
|1 BUSD 兑换 BDT
৳118.8930595
|1 BUSD 兑换 NGN
₦1,540.11780958
|1 BUSD 兑换 UAH
₴41.84637726
|1 BUSD 兑换 VES
Bs50.740971
|1 BUSD 兑换 PKR
Rs277.13524455
|1 BUSD 兑换 KZT
₸522.26388053
|1 BUSD 兑换 THB
฿34.10589188
|1 BUSD 兑换 TWD
NT$32.70305327
|1 BUSD 兑换 CHF
Fr0.8954289
|1 BUSD 兑换 HKD
HK$7.73053617
|1 BUSD 兑换 MAD
.د.م10.0487021