BRL1 今日价格

BRL1 (BRL1) 今日实时价格为 $ 0.192423，过去 24 小时内变化了 0.10%。当前 BRL1 兑 USD 的汇率为 $ 0.192423 每 BRL1。

BRL1 目前市值在 $ 2,699,842 排名第 #-，流通供应量为 14.03M BRL1。过去 24 小时内，BRL1 的交易价格在 $ 0.192113（低点）和 $ 0.193102（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.204807，而历史最低价为 $ 0.178265。

短期表现方面，BRL1 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -1.49%。过去一天，总交易量达到 $ 135.81K。

BRL1（BRL1）市场信息

市值 $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M 成交量（24H） $ 135.81K$ 135.81K $ 135.81K 完全稀释市值 $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M 流通量 14.03M 14.03M 14.03M 总供应量 14,030,917.54 14,030,917.54 14,030,917.54

BRL1 的当前市值为 $ 2.70M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 135.81K。BRL1 的流通量为 14.03M，总供应量是 14030917.54，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.70M。