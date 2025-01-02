BlackPool 价格 (BPT)
今天 BlackPool (BPT) 的实时价格为 0.03497527 USD。目前其市值为 $ 526.17K USD。BPT 兑换 USD 的价格为实时更新。
BlackPool 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.55 USD
- BlackPool 当天价格变化为 +0.46%
- 其循环供应量为 15.04M USD
在获取 MEXC 上从 BPT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BPT 价格信息的首选平台。
今天内，BlackPool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016161。
在过去30天内，BlackPool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0059450019。
在过去60天内，BlackPool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015663639。
在过去90天内，BlackPool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00208559703000786。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016161
|+0.46%
|30天
|$ -0.0059450019
|-16.99%
|60天
|$ -0.0015663639
|-4.47%
|90天
|$ -0.00208559703000786
|-5.62%
BlackPool 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+0.46%
-1.80%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 BPT 兑换 AUD
A$0.055960432
|1 BPT 兑换 GBP
￡0.027980216
|1 BPT 兑换 EUR
€0.0335762592
|1 BPT 兑换 USD
$0.03497527
|1 BPT 兑换 MYR
RM0.1566892096
|1 BPT 兑换 TRY
₺1.2353265364
|1 BPT 兑换 JPY
¥5.4851715941
|1 BPT 兑换 RUB
₽3.8469299473
|1 BPT 兑换 INR
₹2.9987796498
|1 BPT 兑换 IDR
Rp564.1171790881
|1 BPT 兑换 PHP
₱2.0236691222
|1 BPT 兑换 EGP
￡E.1.7756944579
|1 BPT 兑换 BRL
R$0.2217432118
|1 BPT 兑换 CAD
C$0.0503643888
|1 BPT 兑换 BDT
৳4.179544765
|1 BPT 兑换 NGN
₦54.1410184546
|1 BPT 兑换 UAH
₴1.4710598562
|1 BPT 兑换 VES
Bs1.78373877
|1 BPT 兑换 PKR
Rs9.7423614585
|1 BPT 兑换 KZT
₸18.3595684811
|1 BPT 兑换 THB
฿1.1989522556
|1 BPT 兑换 TWD
NT$1.1496371249
|1 BPT 兑换 CHF
Fr0.031477743
|1 BPT 兑换 HKD
HK$0.2717578479
|1 BPT 兑换 MAD
.د.م0.353250227