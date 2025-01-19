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Based USA 价格 (USA)

USD

Based USA (USA) 实时价格图表

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+34.30%(1D)

今天 Based USA (USA) 的价格

今天 Based USA (USA) 的实时价格为 0.00119633 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Based USA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 76.24K USD
- Based USA 当天价格变化为 +34.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Based USA (USA) 价格表现 USD

今天内，Based USA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00030556
在过去30天内，Based USA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006881647
在过去60天内，Based USA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004468990
在过去90天内，Based USA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007360170878373945

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00030556+34.30%
30天$ +0.0006881647+57.52%
60天$ +0.0004468990+37.36%
90天$ -0.0007360170878373945-38.08%

Based USA (USA) 价格分析

Based USA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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+50.03%

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+85.83%

Based USA (USA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 76.24K
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什么是Based USA (USA)

Meme

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Based USA (USA) 资源

官网

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USA 兑换为当地货币

1 USA 兑换 AUD
A$0.0019260913
1 USA 兑换 GBP
0.0009809906
1 USA 兑换 EUR
0.0011604401
1 USA 兑换 USD
$0.00119633
1 USA 兑换 MYR
RM0.005383485
1 USA 兑换 TRY
0.0423859719
1 USA 兑换 JPY
¥0.1869504891
1 USA 兑换 RUB
0.1226118617
1 USA 兑换 INR
0.1035782514
1 USA 兑换 IDR
Rp19.6119640752
1 USA 兑换 PHP
0.0700451215
1 USA 兑换 EGP
￡E.0.060295032
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R$0.007297613
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Fr0.0010886603
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1 USA 兑换 MAD
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