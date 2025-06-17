AtomOne 价格 (ATONE)
今天 AtomOne (ATONE) 的实时价格为 0,756709 USD。目前其市值为 $ 0,00 USD。ATONE 兑换 USD 的价格为实时更新。
AtomOne 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24,90K USD
- AtomOne 当天价格变化为 -4,43%
- 其循环供应量为 0,00 USD
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今天内，AtomOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,0351356026614688。
在过去30天内，AtomOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,3556314367。
在过去60天内，AtomOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,4507621681。
在过去90天内，AtomOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1,0227581151409194。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0,0351356026614688
|-4,43%
|30天
|$ -0,3556314367
|-46,99%
|60天
|$ -0,4507621681
|-59,56%
|90天
|$ -1,0227581151409194
|-57,47%
AtomOne 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1,33%
-4,43%
-28,97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The $ATOM1 is defined to be a staking token of a minimal ICS1.5 IBC AtomOne Hub that keeps 2/3 of $ATOM1s staked at all times.
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|1 ATONE 兑换 VND
₫19 912,797335
|1 ATONE 兑换 AUD
A$1,15776477
|1 ATONE 兑换 GBP
￡0,55239757
|1 ATONE 兑换 EUR
€0,65076974
|1 ATONE 兑换 USD
$0,756709
|1 ATONE 兑换 MYR
RM3,20844616
|1 ATONE 兑换 TRY
₺29,79920042
|1 ATONE 兑换 JPY
¥109,39742013
|1 ATONE 兑换 RUB
₽59,3259856
|1 ATONE 兑换 INR
₹65,25858416
|1 ATONE 兑换 IDR
Rp12 405,06358896
|1 ATONE 兑换 KRW
₩1 032,34025325
|1 ATONE 兑换 PHP
₱42,97350411
|1 ATONE 兑换 EGP
￡E.37,95652344
|1 ATONE 兑换 BRL
R$4,15433241
|1 ATONE 兑换 CAD
C$1,02155715
|1 ATONE 兑换 BDT
৳92,50010816
|1 ATONE 兑换 NGN
₦1 169,56186331
|1 ATONE 兑换 UAH
₴31,42612477
|1 ATONE 兑换 VES
Bs77,184318
|1 ATONE 兑换 PKR
Rs214,2999888
|1 ATONE 兑换 KZT
₸387,85119795
|1 ATONE 兑换 THB
฿24,5930425
|1 ATONE 兑换 TWD
NT$22,33804968
|1 ATONE 兑换 AED
د.إ2,77712203
|1 ATONE 兑换 CHF
Fr0,61293429
|1 ATONE 兑换 HKD
HK$5,93259856
|1 ATONE 兑换 MAD
.د.م6,8860519
|1 ATONE 兑换 MXN
$14,32450137