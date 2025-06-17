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AtomOne 价格 (ATONE)

USD

AtomOne (ATONE) 实时价格图表

$0,756709
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-4,40%(1D)

今天 AtomOne (ATONE) 的价格

今天 AtomOne (ATONE) 的实时价格为 0,756709 USD。目前其市值为 $ 0,00 USD。ATONE 兑换 USD 的价格为实时更新。
AtomOne 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24,90K USD
- AtomOne 当天价格变化为 -4,43%
- 其循环供应量为 0,00 USD

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AtomOne (ATONE) 价格表现 USD

今天内，AtomOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,0351356026614688
在过去30天内，AtomOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,3556314367
在过去60天内，AtomOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0,4507621681
在过去90天内，AtomOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1,0227581151409194

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0,0351356026614688-4,43%
30天$ -0,3556314367-46,99%
60天$ -0,4507621681-59,56%
90天$ -1,0227581151409194-57,47%

AtomOne (ATONE) 价格分析

AtomOne 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0,756649
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$ 0,823123
$ 0,823123$ 0,823123

$ 3,49
$ 3,49$ 3,49

-1,33%

-4,43%

-28,97%

AtomOne (ATONE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 24,90K
$ 24,90K$ 24,90K

0,00
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什么是AtomOne (ATONE)

The $ATOM1 is defined to be a staking token of a minimal ICS1.5 IBC AtomOne Hub that keeps 2/3 of $ATOM1s staked at all times.

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AtomOne (ATONE) 资源

官网

AtomOne（ATONE）代币经济

了解 AtomOne（ATONE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ATONE 代币的完整经济学

大家还在问：关于 AtomOne (ATONE) 的其他问题

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ATONE 兑换为当地货币

1 ATONE 兑换 VND
19 912,797335
1 ATONE 兑换 AUD
A$1,15776477
1 ATONE 兑换 GBP
0,55239757
1 ATONE 兑换 EUR
0,65076974
1 ATONE 兑换 USD
$0,756709
1 ATONE 兑换 MYR
RM3,20844616
1 ATONE 兑换 TRY
29,79920042
1 ATONE 兑换 JPY
¥109,39742013
1 ATONE 兑换 RUB
59,3259856
1 ATONE 兑换 INR
65,25858416
1 ATONE 兑换 IDR
Rp12 405,06358896
1 ATONE 兑换 KRW
1 032,34025325
1 ATONE 兑换 PHP
42,97350411
1 ATONE 兑换 EGP
￡E.37,95652344
1 ATONE 兑换 BRL
R$4,15433241
1 ATONE 兑换 CAD
C$1,02155715
1 ATONE 兑换 BDT
92,50010816
1 ATONE 兑换 NGN
1 169,56186331
1 ATONE 兑换 UAH
31,42612477
1 ATONE 兑换 VES
Bs77,184318
1 ATONE 兑换 PKR
Rs214,2999888
1 ATONE 兑换 KZT
387,85119795
1 ATONE 兑换 THB
฿24,5930425
1 ATONE 兑换 TWD
NT$22,33804968
1 ATONE 兑换 AED
د.إ2,77712203
1 ATONE 兑换 CHF
Fr0,61293429
1 ATONE 兑换 HKD
HK$5,93259856
1 ATONE 兑换 MAD
.د.م6,8860519
1 ATONE 兑换 MXN
$14,32450137