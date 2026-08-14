Andy on SOL 今日价格

Andy on SOL (ANDY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ANDY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ANDY。

Andy on SOL 目前市值在 $ 49,132 排名第 #-，流通供应量为 945.99M ANDY。过去 24 小时内，ANDY 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.051211，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ANDY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.33%。过去一天，总交易量达到 --。

Andy on SOL（ANDY）市场信息

市值 $ 49.13K$ 49.13K $ 49.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 49.13K$ 49.13K $ 49.13K 流通量 945.99M 945.99M 945.99M 总供应量 945,989,548.055281 945,989,548.055281 945,989,548.055281

Andy on SOL 的当前市值为 $ 49.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANDY 的流通量为 945.99M，总供应量是 945989548.055281，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.13K。