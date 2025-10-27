Alpaca（ALPACA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00553708$ 0.00553708 $ 0.00553708 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.39% 涨跌幅（1D） +21.27% 漲跌幅（7D） +21.36% 漲跌幅（7D） +21.36%

Alpaca（ALPACA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，ALPACA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ALPACA 的历史最高价为 $ 0.00553708，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ALPACA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.39%，过去 24 小时内变动为 +21.27%，过去 7 天内累计变动为 +21.36%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Alpaca（ALPACA）市场信息

市值 $ 181.82K$ 181.82K $ 181.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 181.82K$ 181.82K $ 181.82K 流通量 962.11M 962.11M 962.11M 总供应量 962,105,354.29731 962,105,354.29731 962,105,354.29731

Alpaca 的当前市值为 $ 181.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ALPACA 的流通量为 962.11M，总供应量是 962105354.29731，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 181.82K。