UMA (UMA) 今日技术分析 UMA 分析页面提供由人工智能生成的关于 UMA 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 UMA 分析的信息。 注 册

UMA (UMA) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.3248 -- -4.00% -11.91% -31.70%

UMA 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 UMA 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 7 中立 7 买入 12 移动平均线 : 强烈买入 卖出 1 中立 2 买入 11 技术指标 : 强烈卖出 卖出 6 中立 5 买入 1 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.3239 0.3238 R2 0.3238 0.3237 R1 0.3237 0.3237 PP 0.3236 0.3236 S1 0.3234 0.3234 S2 0.3233 0.3234 S3 0.3231 0.3233

UMA 市场信号 当前净挂单量 -0.43M $7.67 M $8.10 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $0.01 M 3日主动卖出 $0.01 M 7日主动买卖差额 0.00M 7日主动买入 $0.14 M 7日主动卖出 $0.14 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 UMA资金流向 净流入 UMAUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 0.32 2026-08-13 -$0.03 M 0.32 2026-08-12 -$0.02 M 0.33 2026-08-11 -$0.02 M 0.33 2026-08-10 -$0.01 M 0.34 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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