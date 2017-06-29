StatusNetwork (SNT) 今日技术分析 StatusNetwork 分析页面提供由人工智能生成的关于 SNT 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 StatusNetwork 分析的信息。 注 册

StatusNetwork (SNT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.00505 -- -10.47% -31.30% -49.71%

StatusNetwork 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 StatusNetwork 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈买入 卖出 1 中立 5 买入 20 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 强烈买入 卖出 1 中立 5 买入 6 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.005076 0.005068 R2 0.005068 0.005063 R1 0.005064 0.00506 PP 0.005056 0.005056 S1 0.005052 0.005051 S2 0.005044 0.005048 S3 0.00504 0.005044

StatusNetwork 市场信号 当前净挂单量 -0.25M $1.07 M $1.32 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $0.27 M 3日主动卖出 $0.27 M 7日主动买卖差额 -0.01M 7日主动买入 $1.51 M 7日主动卖出 $1.52 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 StatusNetwork资金流向 净流入 SNTUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.02 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 $0.02 M 0.01 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 StatusNetwork (SNT) 市场 探索现货和合约市场，查看 StatusNetwork 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 SNT / USDT $0.00505 $0.00505 $0.00505 +0.39% 9.90M (USDT) 去交易