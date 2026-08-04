DEXE (DEXE) 今日技术分析 DEXE 分析页面提供由人工智能生成的关于 DEXE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 DEXE 分析的信息。 注 册

DEXE (DEXE) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $2.083 -- -7.30% -94.93% -84.16%

DEXE 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 DEXE 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 7 中立 1 买入 18 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 1 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 2.0806 2.0803 R2 2.0803 2.0799 R1 2.0796 2.0797 PP 2.0793 2.0793 S1 2.0786 2.0789 S2 2.0783 2.0787 S3 2.0776 2.0783

DEXE 市场信号 当前净挂单量 -0.73M $6.12 M $6.86 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $0.87 M 3日主动卖出 $0.87 M 7日主动买卖差额 -0.04M 7日主动买入 $2.76 M 7日主动卖出 $2.80 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 DEXE资金流向 净流入 DEXEUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.01 M 2.01 2026-08-13 $0.01 M 1.97 2026-08-12 -$0.18 M 1.94 2026-08-11 -$0.60 M 1.98 2026-08-10 -$0.34 M 2.14 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 DEXE (DEXE) 市场 探索现货和合约市场，查看 DEXE 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 DEXE / USDT $2.083 $2.083 $2.083 +5.62% 81.83K (USDT) 去交易 DEXE / BTC $0.00003301 $0.00003301 $0.00003301 +6.48% 4.45K (USDT) 去交易