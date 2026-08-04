DEXE (DEXE) 今日技术分析
DEXE 分析页面提供由人工智能生成的关于 DEXE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 DEXE 分析的信息。
DEXE (DEXE) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$2.083
|--
|-7.30%
|-94.93%
|-84.16%
DEXE 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 DEXE 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
买入
卖出 7
中立 1
买入 18
|移动平均线:
|强烈买入
|卖出 0
|中立 0
|买入 14
|技术指标:
|卖出
|卖出 7
|中立 1
|买入 4
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
2.0806
2.0803
R2
2.0803
2.0799
R1
2.0796
2.0797
PP
2.0793
2.0793
S1
2.0786
2.0789
S2
2.0783
2.0787
S3
2.0776
2.0783
DEXE 市场信号
当前净挂单量
-0.73M
$6.12 M
$6.86 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.00M
3日主动买入
$0.87 M
3日主动卖出
$0.87 M
7日主动买卖差额
-0.04M
7日主动买入
$2.76 M
7日主动卖出
$2.80 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
DEXE资金流向
净流入DEXEUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$0.01 M
|2.01
|2026-08-13
|$0.01 M
|1.97
|2026-08-12
|-$0.18 M
|1.94
|2026-08-11
|-$0.60 M
|1.98
|2026-08-10
|-$0.34 M
|2.14
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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