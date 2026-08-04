Cronos (CRO) 今日技术分析 Cronos 分析页面提供由人工智能生成的关于 CRO 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Cronos 分析的信息。 注 册

Cronos (CRO) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.04664 -- -12.79% -16.39% -36.13%

Cronos 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Cronos 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 8 中立 8 买入 10 移动平均线 : 买入 卖出 4 中立 2 买入 8 技术指标 : 中立 卖出 4 中立 6 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.04664 0.04663 R2 0.04663 0.04662 R1 0.04662 0.04661 PP 0.04661 0.04661 S1 0.0466 0.0466 S2 0.04659 0.04659 S3 0.04658 0.04659

Cronos 市场信号 当前净挂单量 -1.02M $4.76 M $5.77 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.09M 3日主动买入 $0.56 M 3日主动卖出 $0.47 M 7日主动买卖差额 0.08M 7日主动买入 $4.25 M 7日主动卖出 $4.17 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Cronos资金流向 净流入 CROUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.02 M 0.05 2026-08-13 $0.05 M 0.05 2026-08-12 $0.15 M 0.05 2026-08-11 -$0.12 M 0.05 2026-08-10 $0.01 M 0.05 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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