Giá Vena Protocol hôm nay

Giá Vena Protocol (VENA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VENA sang USD là $ 0 mỗi VENA.

Vena Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 12,580.43, với nguồn cung lưu hành 1.00B VENA. Trong vòng 24 giờ qua, VENA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00142655, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VENA biến động +0.34% trong giờ qua và -18.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Vena Protocol (VENA)

Vốn hóa thị trường $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Vena Protocol là $ 12.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VENA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.58K.