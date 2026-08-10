STRD là token quản trị của chuỗi khối Stride, đóng vai trò là thành phần then chốt trong cấu trúc ra quyết định của mạng lưới. Những người nắm giữ STRD có khả năng đặt cược token của họ, thu về phần thưởng bao gồm cả STRD và các khoản thưởng từ token staking dạng thanh khoản. Token này cho phép người dùng tham gia tích cực vào các quy trình quản trị trên chuỗi, bao gồm việc bỏ phiếu về các vấn đề như lựa chọn validator và nâng cấp chuỗi.

Các chức năng cốt lõi của nó vẫn được duy trì nguyên vẹn khi Stride áp dụng Interchain Security (ICS). Người nắm giữ STRD vẫn có thể tiếp tục đặt cược token của họ để nhận phần thưởng, bao gồm cả STRD và các khoản thưởng từ token staking dạng thanh khoản. Điều này giúp họ chủ động tham gia vào các quyết định và quy trình bỏ phiếu trên chuỗi, ảnh hưởng đến những lựa chọn như việc chọn validator và nâng cấp chuỗi.

Để đảm bảo tính bền vững, lượng phát hành STRD làm phần thưởng staking đã được giảm một nửa so với cơ cấu tokenomics ban đầu. Một phần của phần thưởng staking, tương đương 15%, sẽ được chia sẻ với Cosmos Hub, thúc đẩy sự hợp tác giữa hai hệ sinh thái. Token STRD vẫn giữ vai trò thiết yếu, đóng vai trò là trụ cột tạo nên ảnh hưởng trong quản trị cũng như các cơ hội staking trong bối cảnh phát triển ngày càng mạnh mẽ của Stride.

Giá trị thực tế của Stride hôm nay là bao nhiêu?

Hôm nay, Stride giao dịch ở mức ₫418.66431979692300000, với biến động giá trong 24 giờ qua là 10.89%. Giá cả này thay đổi liên tục, phản ánh tâm lý thị trường theo thời gian thực.

Mức độ biến động của STRD hiện tại là bao nhiêu?

Tỷ lệ biến động trong 24 giờ là --%, cho thấy tốc độ di chuyển của giá token. Biến động cao có thể tạo ra cả cơ hội giao dịch lẫn rủi ro tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Điều kiện thanh khoản của Stride hôm nay như thế nào?

Stride đạt điểm thanh khoản là --/100, đánh giá độ sâu thị trường trên các sàn giao dịch. Thanh khoản cao thường dẫn đến chênh lệch giá hẹp hơn và khả năng thực hiện lệnh thị trường tốt hơn.

Mức giá mà STRD đã giao dịch trong ngày hôm nay là gì?

Trong 24 giờ qua, nó đã giao dịch trong khoảng từ ₫377.79485124497700000 đến ₫444.6600707144400000. Khoảng giá này giúp nhà giao dịch xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự để xây dựng chiến lược ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch hôm nay của STRD là bao nhiêu?

Tổng khối lượng giao dịch trong ngày qua là ₫--. Những đợt tăng khối lượng thường đi trước những biến động lớn về giá hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Nhà đầu tư nên hiểu mức độ rủi ro của Stride như thế nào?

Rủi ro được xác định bởi mức độ biến động, độ sâu thanh khoản, thứ hạng thị trường và phân bổ nguồn cung. Là một tài sản Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Liquid Staking được xây dựng trên --, hồ sơ rủi ro của STRD có thể dao động tùy thuộc vào các cập nhật hệ sinh thái hoặc xu hướng chung của ngành.