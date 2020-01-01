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Top token Token quản trị Liquid Staking theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Token quản trị Liquid Staking. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
JITO
JITO
JTO
$ 0.5251
+0.34%
+3.57%
+3.18%
$ 253.94M
$ 136.52K
2
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2965
+2.76%
+1.62%
-10.87%
$ 248.13M
$ 924.85K
3
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003625
+0.55%
+1.34%
+6.44%
$ 36.37M
$ 15.32M
4
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.527
-0.59%
-1.68%
-1.68%
$ 34.39M
$ 35.41K
5
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.124
-0.89%
0.00%
-14.90%
$ 32.08M
$ 518.84K
6
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3208
+0.09%
+3.99%
+17.97%
$ 28.26M
$ 233.02K
7
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.095409
+0.34%
-0.01%
-3.50%
$ 26.76M
$ 188.55K
8
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01261036
0.00%
--
+0.16%
$ 15.92M
$ 41.13
9
Cloud
Cloud
CLOUD
$ 0.0215207
-0.06%
+0.00%
+1.31%
$ 12.89M
$ 60.49K
10
Marinade
Marinade
MNDE
$ 0.0188541
-0.06%
+0.01%
+3.46%
$ 10.30M
$ 11.36K
11
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.00138
+0.07%
+6.16%
+6.00%
$ 9.80M
$ 51.70M
12
Stader
Stader
SD
$ 0.1088
-0.18%
-1.36%
+3.32%
$ 7.71M
$ 503.62K
13
Haedal Protocol
Haedal Protocol
HAEDAL
$ 0.01745
-1.25%
+5.82%
+16.57%
$ 7.42M
$ 9.06M
14
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.081431
+0.28%
-0.00%
-1.27%
$ 5.56M
$ 260.86
15
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006395
-0.23%
+1.88%
+0.61%
$ 3.18M
$ 84.83M
16
StakeWise
StakeWise
SWISE
$ 0.00261443
0.00%
-0.00%
+13.05%
$ 1.97M
$ 4.82
17
Hipo Governance Token
Hipo Governance Token
HPO
$ 0.00230157
+0.31%
--
+2.76%
$ 1.79M
$ 4.61
18
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00292167
-0.26%
-0.02%
-13.84%
$ 1.56M
$ 843.27
19
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.00715201
0.00%
--
+22.01%
$ 774.31K
$ 590.09
20
Stride
Stride
STRD
$ 0.01518352
+0.49%
+0.06%
+22.08%
$ 580.32K
$ 873.56
21
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014967
+0.08%
+0.10%
+11.88%
$ 560.74K
$ 2.15M
22
Pondo
Pondo
PNDO
$ 0.00046122
+1.65%
-0.02%
+13.89%
$ 461.22K
$ 5.49K
23
Stake DAO FXN
Stake DAO FXN
SDFXN
$ 12.16
+0.08%
+0.07%
+17.94%
$ 392.50K
$ 438.12
24
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00183962
-3.45%
-0.07%
-44.14%
$ 286.26K
$ 45.71K
25
Staked LOOP
Staked LOOP
STLOOP
$ 0.00184337
0.00%
--
-0.06%
$ 197.97K
$ 4.91
26
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.214E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.57K
--
27
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
-0.17%
$ 47.63K
$ 15.43
28
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02296173
+0.18%
+0.00%
-3.71%
$ 45.90K
$ 19.95
29
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00035486
0.00%
--
+1.78%
$ 35.80K
$ 0.03
30
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002468
-0.04%
+0.28%
+1.15%
--
$ 22.87M
31
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03715
+0.81%
+0.59%
+8.21%
--
$ 1.70M
32
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003309
+0.12%
+0.76%
+1.63%
--
$ 16.11M
33
LoopNetwork
LoopNetwork
LOOP
$ 0.003
0.00%
+5.08%
+1.66%
--
$ 34.48K
34
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001016
+0.50%
-1.75%
-57.17%
--
$ 46.47M

Câu hỏi thường gặp

Token Token quản trị Liquid Staking là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Token quản trị Liquid Staking đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 34 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $741.46M.
Token Token quản trị Liquid Staking nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Token quản trị Liquid Staking được theo dõi trên MEXC, BENQI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.16% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Token quản trị Liquid Staking trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 34 token Token quản trị Liquid Staking, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Token quản trị Liquid Staking phổ biến bao gồm JTO, LDO, ANKR. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Token quản trị Liquid Staking là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Token quản trị Liquid Staking là khoảng $741.46M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token quản trị Liquid Staking, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.