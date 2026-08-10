Giá SleeperBot hôm nay

Giá SleeperBot (ZZZZ) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZZZZ sang USD là $ 0 mỗi ZZZZ.

SleeperBot hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 68,722, với nguồn cung lưu hành 789.06M ZZZZ. Trong vòng 24 giờ qua, ZZZZ được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZZZZ biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SleeperBot (ZZZZ)

Vốn hóa thị trường $ 68.72K$ 68.72K $ 68.72K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 68.72K$ 68.72K $ 68.72K Nguồn cung lưu thông 789.06M 789.06M 789.06M Tổng cung 789,064,304.662288 789,064,304.662288 789,064,304.662288

Vốn hoá thị trường hiện tại của SleeperBot là $ 68.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZZZZ là 789.06M, với tổng nguồn cung là 789064304.662288. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 68.72K.