Giá RYFT hôm nay

Giá RYFT (RYFT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 13.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RYFT sang USD là $ 0 mỗi RYFT.

RYFT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 51,598, với nguồn cung lưu hành 108.84M RYFT. Trong vòng 24 giờ qua, RYFT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00177933, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RYFT biến động -0.14% trong giờ qua và -0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 677.23.

Thông tin thị trường RYFT (RYFT)

Vốn hóa thị trường $ 51.60K$ 51.60K $ 51.60K Khối lượng (24H) $ 677.23$ 677.23 $ 677.23 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 814.44K$ 814.44K $ 814.44K Nguồn cung lưu thông 108.84M 108.84M 108.84M Tổng cung 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của RYFT là $ 51.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 677.23. Nguồn cung lưu hành của RYFT là 108.84M, với tổng nguồn cung là 1370359913.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 814.44K.