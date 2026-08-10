Giá Ruby Coin hôm nay

Giá Ruby Coin (RUBY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 17.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RUBY sang USD là $ 0 mỗi RUBY.

Ruby Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 111,872, với nguồn cung lưu hành 271.82M RUBY. Trong vòng 24 giờ qua, RUBY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.134926, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RUBY biến động +0.00% trong giờ qua và +5.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 198.12.

Thông tin thị trường Ruby Coin (RUBY)

Vốn hóa thị trường $ 111.87K$ 111.87K $ 111.87K Khối lượng (24H) $ 198.12$ 198.12 $ 198.12 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 111.87K$ 111.87K $ 111.87K Nguồn cung lưu thông 271.82M 271.82M 271.82M Tổng cung 271,822,356.0 271,822,356.0 271,822,356.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ruby Coin là $ 111.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 198.12. Nguồn cung lưu hành của RUBY là 271.82M, với tổng nguồn cung là 271822356.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 111.87K.