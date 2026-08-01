Giá PolyDoge hôm nay

Giá PolyDoge (POLYDOGE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá POLYDOGE sang USD là $ 0 mỗi POLYDOGE.

PolyDoge hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 200,151, với nguồn cung lưu hành 853.85T POLYDOGE. Trong vòng 24 giờ qua, POLYDOGE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, POLYDOGE biến động -0.54% trong giờ qua và +18.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường PolyDoge (POLYDOGE)

Vốn hóa thị trường $ 200.15K$ 200.15K $ 200.15K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 200.14K$ 200.14K $ 200.14K Nguồn cung lưu thông 853.85T 853.85T 853.85T Tổng cung 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5

Vốn hoá thị trường hiện tại của PolyDoge là $ 200.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của POLYDOGE là 853.85T, với tổng nguồn cung là 853638681979452.5. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 200.14K.