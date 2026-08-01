Giá Optimistic General Intelligence hôm nay

Giá Optimistic General Intelligence (OGI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 34.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OGI sang USD là $ 0 mỗi OGI.

Optimistic General Intelligence hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 455,519, với nguồn cung lưu hành 1000.00M OGI. Trong vòng 24 giờ qua, OGI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00151954, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OGI biến động -9.49% trong giờ qua và +34.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 8.68K.

Thông tin thị trường Optimistic General Intelligence (OGI)

Vốn hóa thị trường $ 455.52K$ 455.52K $ 455.52K Khối lượng (24H) $ 8.68K$ 8.68K $ 8.68K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 455.52K$ 455.52K $ 455.52K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,971.1961 999,999,971.1961 999,999,971.1961

Vốn hoá thị trường hiện tại của Optimistic General Intelligence là $ 455.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 8.68K. Nguồn cung lưu hành của OGI là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999971.1961. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 455.52K.