Giá Juno Agent hôm nay

Giá Juno Agent (JUNO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.84% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JUNO sang USD là $ 0 mỗi JUNO.

Juno Agent hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 219,901, với nguồn cung lưu hành 98.88B JUNO. Trong vòng 24 giờ qua, JUNO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, JUNO biến động +0.04% trong giờ qua và -19.65% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Juno Agent (JUNO)

Vốn hóa thị trường $ 219.90K$ 219.90K $ 219.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 219.90K$ 219.90K $ 219.90K Nguồn cung lưu thông 98.88B 98.88B 98.88B Tổng cung 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269

Vốn hoá thị trường hiện tại của Juno Agent là $ 219.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JUNO là 98.88B, với tổng nguồn cung là 98882451819.4269. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 219.90K.