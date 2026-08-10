Giá HyperHam hôm nay

Giá HyperHam (HAM) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.32, biến động 11.51% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HAM sang USD là $ 1.32 mỗi HAM.

HyperHam hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 67,688, với nguồn cung lưu hành 51.22K HAM. Trong vòng 24 giờ qua, HAM được giao dịch trong khoảng từ $ 1.18 (thấp) đến $ 1.34 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.34, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.492252.

Về hiệu suất ngắn hạn, HAM biến động -- trong giờ qua và +37.65% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.71K.

Thông tin thị trường HyperHam (HAM)

Vốn hóa thị trường $ 67.69K$ 67.69K $ 67.69K Khối lượng (24H) $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 67.69K$ 67.69K $ 67.69K Nguồn cung lưu thông 51.22K 51.22K 51.22K Tổng cung 51,221.34865602505 51,221.34865602505 51,221.34865602505

Vốn hoá thị trường hiện tại của HyperHam là $ 67.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.71K. Nguồn cung lưu hành của HAM là 51.22K, với tổng nguồn cung là 51221.34865602505. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 67.69K.