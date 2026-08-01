Giá HeavyPulp hôm nay

Giá HeavyPulp (HEAVYPULP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 7.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HEAVYPULP sang USD là $ 0 mỗi HEAVYPULP.

HeavyPulp hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 933,403, với nguồn cung lưu hành 999.74M HEAVYPULP. Trong vòng 24 giờ qua, HEAVYPULP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0.0011386 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00512606, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HEAVYPULP biến động -0.09% trong giờ qua và -50.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 90.09K.

Thông tin thị trường HeavyPulp (HEAVYPULP)

Vốn hóa thị trường $ 933.40K$ 933.40K $ 933.40K Khối lượng (24H) $ 90.09K$ 90.09K $ 90.09K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 933.40K$ 933.40K $ 933.40K Nguồn cung lưu thông 999.74M 999.74M 999.74M Tổng cung 999,744,917.640129 999,744,917.640129 999,744,917.640129

Vốn hoá thị trường hiện tại của HeavyPulp là $ 933.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 90.09K. Nguồn cung lưu hành của HEAVYPULP là 999.74M, với tổng nguồn cung là 999744917.640129. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 933.40K.