Giá GitGhost hôm nay

Giá GitGhost (GTG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GTG sang USD là $ 0 mỗi GTG.

GitGhost hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 20,078, với nguồn cung lưu hành 100.00B GTG. Trong vòng 24 giờ qua, GTG được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GTG biến động -- trong giờ qua và +0.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường GitGhost (GTG)

Vốn hóa thị trường $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của GitGhost là $ 20.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GTG là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.08K.