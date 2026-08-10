Giá Daimon hôm nay

Giá Daimon (DAIMON) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.28% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DAIMON sang USD là $ 0 mỗi DAIMON.

Daimon hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 27,745, với nguồn cung lưu hành 95.03B DAIMON. Trong vòng 24 giờ qua, DAIMON được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DAIMON biến động +0.04% trong giờ qua và +1.69% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Daimon (DAIMON)

Vốn hóa thị trường $ 27.75K$ 27.75K $ 27.75K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.75K$ 27.75K $ 27.75K Nguồn cung lưu thông 95.03B 95.03B 95.03B Tổng cung 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144

Vốn hoá thị trường hiện tại của Daimon là $ 27.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DAIMON là 95.03B, với tổng nguồn cung là 95028978891.58144. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.75K.