Giá ComputeBase hôm nay

Giá ComputeBase (COMPUTE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COMPUTE sang USD là $ 0 mỗi COMPUTE.

ComputeBase hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 16,552.15, với nguồn cung lưu hành 100.00B COMPUTE. Trong vòng 24 giờ qua, COMPUTE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, COMPUTE biến động +0.39% trong giờ qua và +3.61% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường ComputeBase (COMPUTE)

Vốn hóa thị trường $ 16.55K$ 16.55K $ 16.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.55K$ 16.55K $ 16.55K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ComputeBase là $ 16.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của COMPUTE là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.55K.