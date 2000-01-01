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Top token Ứng dụng Telegram theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Ứng dụng Telegram. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 2.81109
-3.14%
-3.18%
-9.05%
$ 449.54M
$ 693.35K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002155
-0.70%
+1.33%
+3.88%
$ 204.91M
$ 4.33B
3
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2086
0.00%
-0.24%
-3.65%
$ 74.40M
$ 431.54K
4
Propy
Propy
PRO
$ 0.3489
+0.09%
-1.16%
-2.68%
$ 34.90M
$ 169.20K
5
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02204
+0.05%
+0.09%
-1.80%
$ 28.51M
$ 3.21M
6
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06076
+0.22%
-1.02%
+0.83%
$ 27.59M
$ 1.02M
7
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04553
-1.91%
+4.43%
+19.92%
$ 20.73M
$ 1.83M
8
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.021735
-4.21%
+12.68%
+18.29%
$ 20.66M
$ 6.37M
9
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008518
-0.28%
+12.21%
+0.89%
$ 17.01M
$ 10.68M
10
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01419
-1.11%
+4.02%
+2.89%
$ 16.54M
$ 35.12M
11
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.98
-0.06%
0.00%
-1.11%
$ 15.91M
$ 9.52K
12
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.809
0.00%
+6.31%
+8.81%
$ 15.19M
$ 19.69K
13
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.000196
-1.96%
-11.87%
+16.44%
$ 12.90M
$ 513.56M
14
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01901
+0.37%
+3.07%
+3.86%
$ 12.81M
$ 3.03M
15
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.093614
0.00%
+0.01%
+1.10%
$ 9.36M
$ 92.95
16
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005344
+0.11%
-5.89%
-2.70%
$ 5.37M
$ 11.36M
17
Major
Major
MAJOR
$ 0.04111
-0.65%
-2.40%
+2.09%
$ 3.42M
$ 1.97M
18
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.311665
-0.37%
-0.05%
-10.70%
$ 3.11M
$ 8.48K
19
PaLM AI
PaLM AI
PALMAI
$ 0.0356
0.00%
-3.26%
+1.71%
$ 2.75M
$ 5.22K
20
$ 0.0014436
+0.43%
-0.74%
-1.95%
$ 2.52M
$ 38.42M
21
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0.01027563
-0.59%
+0.04%
+4.56%
$ 2.52M
$ 8.01K
22
PX
PX
PX
$ 0.0128
0.00%
+0.79%
-3.03%
$ 2.50M
$ 218.71K
23
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.1126
+0.32%
+3.93%
+26.33%
$ 2.25M
$ 341.66K
24
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0018215
+0.24%
-0.84%
-2.95%
$ 2.07M
$ 124.93M
25
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001849
+0.22%
-1.70%
+8.51%
$ 1.85M
$ 31.76M
26
Tales X
Tales X
X
$ 0.011024
-0.12%
+125.26%
+247.36%
$ 1.71M
$ 13.64M
27
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.088448
0.00%
0.00%
-8.01%
$ 1.56M
$ 17.65
28
GOATS
GOATS
GOATS
$ 7.496E-5
0.00%
-2.60%
-8.18%
$ 1.46M
--
29
Dither
Dither
DITH
$ 0.0127086
-0.06%
+0.09%
+67.16%
$ 1.27M
$ 4.82K
30
AstraAI
AstraAI
ASTRAAI
$ 0.12584
-0.02%
-0.55%
-10.40%
$ 1.26M
$ 179.26K
31
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0012306
+0.17%
+1.02%
+8.25%
$ 1.14M
$ 124.43M
32
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.00246196
0.00%
--
-4.26%
$ 1.06M
$ 102.01
33
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00092974
+1.42%
-0.24%
-30.41%
$ 929.74K
$ 6.10K
34
xFUND
xFUND
XFUND
$ 71.81
-0.24%
+0.02%
+2.00%
$ 716.27K
$ 1.63K
35
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.697138
0.00%
--
+7.09%
$ 697.14K
$ 1.69
36
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 6.396E-5
-0.02%
0.00%
+1.64%
$ 649.43K
--
37
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00040054
-0.18%
-0.00%
-0.26%
$ 644.12K
$ 76.93K
38
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00217929
-0.40%
+0.01%
+7.64%
$ 517.29K
$ 653.60
39
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 7.1075E-10
+0.46%
+7.00%
+12.18%
$ 486.77K
--
40
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02193
-0.18%
-0.95%
+0.18%
$ 440.65K
$ 2.33M
41
BUILD
BUILD
BUILD
$ 0.01614132
-0.07%
0.00%
+3.20%
$ 391.67K
$ 103.28
42
Vertus
Vertus
VERT
$ 0.0007306
0.00%
+0.80%
+2.08%
$ 385.33K
$ 24.60M
43
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00037304
0.00%
-0.02%
-13.11%
$ 373.05K
$ 27.33
44
PunkCity
PunkCity
PUNK
$ 0.00624711
-0.83%
-0.02%
-10.91%
$ 300.63K
$ 26.87
45
TypeAI
TypeAI
TYPE
$ 0.02584116
0.00%
--
+0.30%
$ 245.49K
$ 42.55
46
AstraDex AI
AstraDex AI
ADEX
$ 0.01127835
-0.22%
+0.00%
+1.64%
$ 236.85K
$ 58.11
47
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
-0.17%
$ 214.52K
$ 2.67
48
LootBot
LootBot
LOOT
$ 0.03730581
0.00%
--
-0.88%
$ 213.48K
$ 5.22
49
SOON
SOON
MRSOON
$ 0.00000323
0.00%
-3.84%
+0.37%
$ 212.86K
$ 16.61B
50
PIRB
PIRB
PIRB
$ 0.00291845
0.00%
--
-0.17%
$ 202.60K
$ 144.09

Câu hỏi thường gặp

Token Ứng dụng Telegram là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Ứng dụng Telegram đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 99 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.01B.
Token Ứng dụng Telegram nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Ứng dụng Telegram được theo dõi trên MEXC, X đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 125.26% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Ứng dụng Telegram trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 99 token Ứng dụng Telegram, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Ứng dụng Telegram phổ biến bao gồm BEAT, FLOKI, DATA. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Ứng dụng Telegram là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Ứng dụng Telegram là khoảng $1.01B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Ứng dụng Telegram, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.