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Top token Hệ sinh thái Scroll theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Scroll. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00071
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,170.06
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.226
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
0.00%
$ 4.49B
$ 1.89M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,178.71
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 2.76M
7
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05328
-0.19%
-1.39%
-5.45%
$ 1.23B
$ 1.04M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,057.96
-0.13%
0.00%
+2.81%
$ 882.62M
$ 10.72K
9
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08746
+0.44%
-2.98%
-5.38%
$ 808.56M
$ 3.84M
10
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3899
-0.10%
+1.44%
-2.81%
$ 341.52M
$ 2.21M
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 111.77M
$ 1.86M
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1351
+0.37%
+1.35%
+13.07%
$ 89.23M
$ 488.27K
13
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003619
0.00%
+1.06%
+6.51%
$ 36.32M
$ 15.43M
14
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,015.18
-0.61%
-0.00%
+0.89%
$ 35.70M
$ 405.34
15
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 32.50M
$ 16.26K
16
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,049.74
-0.25%
0.00%
+3.04%
$ 23.85M
$ 5.72K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.320005
+0.21%
+0.04%
+18.22%
$ 17.09M
$ 282.83K
18
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,367.24
0.00%
--
+4.41%
$ 16.35M
$ 23.47
19
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,991.09
0.00%
-0.00%
+4.39%
$ 7.61M
$ 99.55
20
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02161
-0.18%
+4.00%
+13.65%
$ 4.15M
$ 3.07M
21
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02066
+0.44%
+1.92%
-5.88%
$ 2.00M
$ 5.09M
22
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00072053
0.00%
0.00%
-0.37%
$ 567.37K
$ 2.17K
23
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03545864
0.00%
+0.06%
+5.73%
$ 354.57K
$ 87.88
24
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
+0.07%
$ 138.95K
$ 1.15
25
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.02334005
-0.11%
-0.02%
+0.52%
$ 58.64K
$ 136.05

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Scroll là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Scroll đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 25 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $100.93B.
Token Hệ sinh thái Scroll nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Scroll được theo dõi trên MEXC, SCR đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 4.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Scroll trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 25 token Hệ sinh thái Scroll, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Scroll phổ biến bao gồm USDC, WBTC, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Scroll là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Scroll là khoảng $100.93B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Scroll, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.