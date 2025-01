Monerium EUR emoney (EURE) là gì

Monerium is the first and, to date, only company authorized to issue money on blockchains under current European financial regulation and proposed Market in Crypto-Assets regulation. We have issued EUR, USD, GBP, and ISK as e-money tokens on Ethereum and EUR on Algorand. Monerium also operates a gateway for instant transfers of EUR between bank accounts and blockchain wallets / smart contracts. Founded by crypto OGs and repeat entrepreneurs, Monerium is backed by Taavet+Sten, Crowberry Capital, ConsenSys, Algorand, and several entrepreneurs and early crypto adopters.

Nguồn tham khảo Monerium EUR emoney (EURE) Website chính thức