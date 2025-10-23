Thông tin giá theo USD của Metavault Trade (MVX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.04280446 $ 0.04280446 $ 0.04280446 Thấp nhất 24H $ 0.04551152 $ 0.04551152 $ 0.04551152 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.04280446$ 0.04280446 $ 0.04280446 Cao nhất 24H $ 0.04551152$ 0.04551152 $ 0.04551152 ATH $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 Giá thấp nhất $ 0.00148601$ 0.00148601 $ 0.00148601 Biến động giá (1 giờ) -0.18% Biến động giá (1D) -0.13% Biến động giá (7 ngày) -3.55% Biến động giá (7 ngày) -3.55%

Giá thời gian thực của Metavault Trade (MVX) là $0.04443103. Trong 24 giờ qua, MVX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.04280446 và cao nhất là $ 0.04551152, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MVX là $ 4.62, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00148601.

Về hiệu suất ngắn hạn, MVX đã biến động -0.18% trong 1 giờ qua, -0.13% trong 24 giờ và -3.55% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Metavault Trade (MVX)

Vốn hóa thị trường $ 111.64K$ 111.64K $ 111.64K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 177.72K$ 177.72K $ 177.72K Nguồn cung lưu thông 2.51M 2.51M 2.51M Tổng cung 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metavault Trade là $ 111.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MVX là 2.51M, với tổng nguồn cung là 4000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 177.72K.