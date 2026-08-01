Giá Leadpoet hôm nay

Giá Leadpoet (SN71) theo thời gian thực hôm nay là $ 0,815199, biến động 3,13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN71 sang USD là $ 0,815199 mỗi SN71.

Leadpoet hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 3 806 276, với nguồn cung lưu hành 4,67M SN71. Trong vòng 24 giờ qua, SN71 được giao dịch trong khoảng từ $ 0,763982 (thấp) đến $ 0,827933 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 6,13, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0,01218282.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN71 biến động +0,67% trong giờ qua và -5,91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 216,23K.

Thông tin thị trường Leadpoet (SN71)

Vốn hóa thị trường $ 3,81M$ 3,81M $ 3,81M Khối lượng (24H) $ 216,23K$ 216,23K $ 216,23K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3,81M$ 3,81M $ 3,81M Nguồn cung lưu thông 4,67M 4,67M 4,67M Tổng cung 4 669 249,592572805 4 669 249,592572805 4 669 249,592572805

Vốn hoá thị trường hiện tại của Leadpoet là $ 3,81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 216,23K. Nguồn cung lưu hành của SN71 là 4,67M, với tổng nguồn cung là 4669249.592572805. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3,81M.