Thông tin giá theo USD của Oneoneone (SN111)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.689077 $ 0.689077 $ 0.689077 Thấp nhất 24H $ 0.807433 $ 0.807433 $ 0.807433 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.689077$ 0.689077 $ 0.689077 Cao nhất 24H $ 0.807433$ 0.807433 $ 0.807433 ATH $ 0.879046$ 0.879046 $ 0.879046 Giá thấp nhất $ 0.326681$ 0.326681 $ 0.326681 Biến động giá (1 giờ) +0.58% Biến động giá (1D) -1.61% Biến động giá (7 ngày) +2.60% Biến động giá (7 ngày) +2.60%

Giá thời gian thực của Oneoneone (SN111) là $0.719489. Trong 24 giờ qua, SN111 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.689077 và cao nhất là $ 0.807433, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN111 là $ 0.879046, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.326681.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN111 đã biến động +0.58% trong 1 giờ qua, -1.61% trong 24 giờ và +2.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Oneoneone (SN111)

Vốn hóa thị trường $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Nguồn cung lưu thông 1.46M 1.46M 1.46M Tổng cung 1,463,170.446142094 1,463,170.446142094 1,463,170.446142094

Vốn hoá thị trường hiện tại của Oneoneone là $ 1.05M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN111 là 1.46M, với tổng nguồn cung là 1463170.446142094. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.05M.