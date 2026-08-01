Giá Quantum Compute hôm nay

Giá Quantum Compute (SN48) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.932511, biến động 3.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN48 sang USD là $ 0.932511 mỗi SN48.

Quantum Compute hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,532,818, với nguồn cung lưu hành 4.86M SN48. Trong vòng 24 giờ qua, SN48 được giao dịch trong khoảng từ $ 0.898508 (thấp) đến $ 0.94966 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 7.74, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00968784.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN48 biến động +0.55% trong giờ qua và +5.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 16.10K.

Thông tin thị trường Quantum Compute (SN48)

Vốn hóa thị trường $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Khối lượng (24H) $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Nguồn cung lưu thông 4.86M 4.86M 4.86M Tổng cung 4,860,872.316141247 4,860,872.316141247 4,860,872.316141247

Vốn hoá thị trường hiện tại của Quantum Compute là $ 4.53M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 16.10K. Nguồn cung lưu hành của SN48 là 4.86M, với tổng nguồn cung là 4860872.316141247. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.53M.