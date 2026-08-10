Giá SN21 AdTAO hôm nay

Giá SN21 AdTAO (SN21) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.660429, biến động 0.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN21 sang USD là $ 0.660429 mỗi SN21.

SN21 AdTAO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 3,236,831, với nguồn cung lưu hành 4.90M SN21. Trong vòng 24 giờ qua, SN21 được giao dịch trong khoảng từ $ 0.655957 (thấp) đến $ 0.698432 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00977233.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN21 biến động +0.05% trong giờ qua và +4.92% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 55.16K.

Thông tin thị trường SN21 AdTAO (SN21)

Vốn hóa thị trường $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Khối lượng (24H) $ 55.16K$ 55.16K $ 55.16K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Nguồn cung lưu thông 4.90M 4.90M 4.90M Tổng cung 4,901,103.388971352 4,901,103.388971352 4,901,103.388971352

Vốn hoá thị trường hiện tại của SN21 AdTAO là $ 3.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 55.16K. Nguồn cung lưu hành của SN21 là 4.90M, với tổng nguồn cung là 4901103.388971352. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.24M.