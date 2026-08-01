Giá Quantum Innovate hôm nay

Giá Quantum Innovate (SN63) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.7, biến động 1.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN63 sang USD là $ 1.7 mỗi SN63.

Quantum Innovate hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 8,371,695, với nguồn cung lưu hành 4.94M SN63. Trong vòng 24 giờ qua, SN63 được giao dịch trong khoảng từ $ 1.66 (thấp) đến $ 1.75 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 16.06, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01660408.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN63 biến động +0.04% trong giờ qua và +8.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 59.72K.

Thông tin thị trường Quantum Innovate (SN63)

Vốn hóa thị trường $ 8.37M$ 8.37M $ 8.37M Khối lượng (24H) $ 59.72K$ 59.72K $ 59.72K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.37M$ 8.37M $ 8.37M Nguồn cung lưu thông 4.94M 4.94M 4.94M Tổng cung 4,936,803.919426615 4,936,803.919426615 4,936,803.919426615

Vốn hoá thị trường hiện tại của Quantum Innovate là $ 8.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 59.72K. Nguồn cung lưu hành của SN63 là 4.94M, với tổng nguồn cung là 4936803.919426615. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.37M.