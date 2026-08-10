Giá Billy Base hôm nay

Giá Billy Base (BILLY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BILLY sang USD là $ 0 mỗi BILLY.

Billy Base hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,872, với nguồn cung lưu hành 964.92M BILLY. Trong vòng 24 giờ qua, BILLY được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01033622, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BILLY biến động -- trong giờ qua và -16.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Billy Base (BILLY)

Vốn hóa thị trường $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K Nguồn cung lưu thông 964.92M 964.92M 964.92M Tổng cung 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145

Vốn hoá thị trường hiện tại của Billy Base là $ 23.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BILLY là 964.92M, với tổng nguồn cung là 964917753.7618145. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.87K.