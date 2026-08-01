Giá BETTER hôm nay

Giá BETTER (BETTER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00215024, biến động 0.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BETTER sang USD là $ 0.00215024 mỗi BETTER.

BETTER hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 268,080, với nguồn cung lưu hành 121.11M BETTER. Trong vòng 24 giờ qua, BETTER được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00214352 (thấp) đến $ 0.00216113 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00738334, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BETTER biến động -0.11% trong giờ qua và +3.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 216.22.

Thông tin thị trường BETTER (BETTER)

Vốn hóa thị trường $ 268.08K$ 268.08K $ 268.08K Khối lượng (24H) $ 216.22$ 216.22 $ 216.22 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Nguồn cung lưu thông 121.11M 121.11M 121.11M Tổng cung 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999

Vốn hoá thị trường hiện tại của BETTER là $ 268.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 216.22. Nguồn cung lưu hành của BETTER là 121.11M, với tổng nguồn cung là 709001939.9999999. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.52M.