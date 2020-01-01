Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký

Top token Chủ đề Anime theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chủ đề Anime. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.188
-0.24%
+0.22%
+1.38%
$ 75.66M
$ 20.12K
2
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002607
+0.89%
+3.08%
+6.92%
$ 14.46M
$ 23.12M
3
$ 0.01569
+0.13%
-0.44%
-4.80%
$ 11.17M
$ 3.76M
4
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003457
-0.40%
-4.19%
-8.62%
$ 2.52M
$ 16.18B
5
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.35286E-7
+0.09%
-0.50%
+1.64%
$ 1.18M
--
6
PsyopAnime
PsyopAnime
PSYOPANIME
$ 0.00089282
+0.06%
-0.00%
+2.93%
$ 892.80K
$ 36.69K
7
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000011025
-0.08%
-1.45%
-5.23%
$ 729.37K
$ 47.58T
8
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.071509
+0.19%
-0.01%
+2.17%
$ 715.16K
$ 7.37K
9
ARC
ARC
ARC
$ 0.000575
0.00%
+1.41%
+0.70%
$ 592.25K
$ 280.41K
10
Luffy
Luffy
LUFFY
$ 8.68E-6
0.00%
+0.90%
+3.33%
$ 447.86K
--
11
SAD HAMSTER
SAD HAMSTER
HAMMY
$ 0.0002391
-0.10%
+0.01%
+1.56%
$ 239.05K
$ 662.97
12
AMATO
AMATO
AMATO
$ 0.00014219
+0.30%
+0.03%
-23.11%
$ 142.14K
$ 409.59
13
SroomAI DAO
SroomAI DAO
SHR0
$ 0.00012564
+0.14%
--
-6.54%
$ 138.20K
$ 92.02
14
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057643
0.00%
--
-1.36%
$ 110.24K
$ 2.22
15
Pockemy
Pockemy
PKM
$ 0.00010636
+0.37%
+0.01%
-4.09%
$ 106.34K
$ 156.18
16
Utopia
Utopia
UTOPIA
$ 9.308E-5
-0.33%
-4.40%
+3.84%
$ 93.08K
--
17
State of Mika by Virtuals
State of Mika by Virtuals
STATE
$ 4.327E-5
+0.35%
-1.70%
-0.73%
$ 43.28K
--
18
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 2.033E-5
+0.35%
+1.50%
-1.12%
$ 20.33K
--
19
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.88E-6
+0.53%
+0.50%
-22.95%
$ 18.83K
--
20
Anime
Anime
ANI
$ 0.00023549
+0.39%
+0.28%
+71.85%
$ 16.23K
$ 44.43K
21
Mirai The WhiteRabbit
Mirai The WhiteRabbit
MIRAI
$ 3.5809E-8
0.00%
-0.10%
-0.27%
$ 15.06K
--
22
MemeCoinGirl
MemeCoinGirl
MIKO
$ 1.4666E-7
0.00%
+2.30%
+2.51%
$ 14.67K
--
23
Aiden Guo
Aiden Guo
AIDEN
$ 1.165E-5
0.00%
+6.90%
+10.53%
$ 11.54K
--
24
Mumu the Bull
Mumu the Bull
MUMU
$ 0.0006416
+0.05%
+3.25%
-13.07%
--
$ 562.56K

Câu hỏi thường gặp

Token Chủ đề Anime là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chủ đề Anime đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 24 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $109.33M.
Token Chủ đề Anime nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chủ đề Anime được theo dõi trên MEXC, AIDEN đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.90% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chủ đề Anime trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 24 token Chủ đề Anime, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chủ đề Anime phổ biến bao gồm ZEN, ANIME, AURORA. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chủ đề Anime là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chủ đề Anime là khoảng $109.33M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chủ đề Anime, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.