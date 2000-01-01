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Top token Giáo dục theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Giáo dục. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000314
+0.13%
+0.71%
+1.79%
$ 31.00M
$ 1.98B
2
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03875
+0.96%
+2.46%
+17.31%
$ 30.03M
$ 1.60M
3
ViFoxCoin
ViFoxCoin
VFX
$ 1.009
+0.10%
0.00%
-0.49%
$ 10.01M
$ 249.04
4
EDUM
EDUM
EDUM
$ 0.056857
0.00%
--
-3.52%
$ 2.26M
$ 897.82
5
Skill Stacker
Skill Stacker
STKR
$ 0.00196058
+0.39%
+0.02%
+3.02%
$ 1.87M
$ 195.31
6
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.38
+0.09%
+0.01%
-4.03%
$ 971.20K
$ 695.74
7
Edu3Labs
Edu3Labs
NFE
$ 0.00080948
0.00%
+0.03%
-0.95%
$ 728.22K
$ 298.97
8
Lucrar
Lucrar
LCR
$ 0.117133
+0.47%
+0.00%
+4.07%
$ 317.28K
$ 33.84K
9
EvidenZ
EvidenZ
BCDT
$ 0.00917897
0.00%
--
+8.06%
$ 316.14K
$ 58.51
10
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00028632
0.00%
--
-0.70%
$ 286.32K
$ 3.64
11
roule token
roule token
ROUL
$ 0.00207142
0.00%
--
+5.42%
$ 150.46K
$ 58.84
12
99 Bitcoins
99 Bitcoins
99BTC
$ 1.83E-6
0.00%
-1.00%
0.00%
$ 120.91K
--
13
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 7.264E-5
+1.85%
+133.60%
+153.28%
$ 72.64K
--
14
GITHOOK
GITHOOK
GITHOOK
$ 2.16929E-7
0.00%
-2.90%
+0.26%
$ 21.69K
--
15
Lead Ai
Lead Ai
LAI
$ 3.998E-5
+0.35%
+0.20%
+2.33%
$ 15.99K
--
16
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.253E-5
0.00%
+0.40%
+0.08%
$ 12.48K
--
17
Code Sprout
Code Sprout
SPROUT
$ 9.9E-6
+0.20%
+0.60%
+4.32%
$ 9.90K
--
18
UDAO
UDAO
UDAO
$ 0.06379
0.00%
-0.31%
+0.85%
--
$ 81.61K
19
Brainedge
Brainedge
LEARN
$ 0.007905
-0.30%
-2.66%
+60.66%
--
$ 981.98K

Câu hỏi thường gặp

Token Giáo dục là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Giáo dục đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 19 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $78.19M.
Token Giáo dục nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Giáo dục được theo dõi trên MEXC, CTD đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 133.60% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Giáo dục trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 19 token Giáo dục, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Giáo dục phổ biến bao gồm WIN, EDU, VFX. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Giáo dục là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Giáo dục là khoảng $78.19M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Giáo dục, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.