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Top token ETH Liquid Staked theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực ETH Liquid Staked. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1 915,16
+0,26%
0,00%
+2,56%
$ 17,23B
$ 30,03
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2 058,59
+0,38%
0,00%
+2,78%
$ 882,63M
$ 10,44K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2 238,75
+0,24%
0,00%
+2,60%
$ 717,22M
$ 377,92K
4
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2 103,04
0,00%
-0,04%
+0,64%
$ 602,83M
$ 4,42
5
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2 099,18
-0,13%
-0,00%
+2,59%
$ 454,79M
$ 135,91K
6
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2 177,14
+0,07%
-0,00%
+2,66%
$ 355,00M
$ 2,69M
7
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2 038,06
+0,24%
0,00%
+2,43%
$ 289,79M
$ 5,63K
8
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2 201,56
-0,84%
-0,01%
+1,50%
$ 81,66M
$ 389,26
9
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1 915,54
+0,30%
-0,00%
+1,11%
$ 71,25M
$ 168,59K
10
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2 389,72
+0,05%
-0,00%
+2,65%
$ 49,65M
$ 980,57
11
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2 277,53
0,00%
--
-12,51%
$ 34,49M
$ 0,87
12
Super OETH
Super OETH
SUPEROETHB
$ 1 921,51
+0,14%
+0,00%
+2,98%
$ 28,49M
$ 34,28K
13
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2 159,74
+0,04%
-0,00%
+2,20%
$ 19,51M
$ 13,95
14
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2 367,24
0,00%
--
+4,41%
$ 16,35M
$ 23,47
15
Dinero Staked ETH
Dinero Staked ETH
PXETH
$ 1 875,64
+0,05%
-0,00%
-2,80%
$ 4,99M
$ 1,02K
16
Wrapped Super OETH
Wrapped Super OETH
WSUPEROETHB
$ 2 131,45
+0,13%
+0,00%
+3,44%
$ 1,87M
--
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 2 063,54
+0,03%
--
-36,36%
$ 336,65K
$ 5,85K
18
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1 975,88
-0,05%
-0,00%
+2,41%
$ 173,00K
$ 1,34K
19
Latch Staked ETH
Latch Staked ETH
ATETH
$ 1 719,83
0,00%
--
-22,50%
$ 156,38K
$ 5,82
20
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 2 002,86
0,00%
--
+2,00%
$ 151,32K
$ 3,83

Câu hỏi thường gặp

Token ETH Liquid Staked là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token ETH Liquid Staked đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 20 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $20.84B.
Token ETH Liquid Staked nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token ETH Liquid Staked được theo dõi trên MEXC, SUPEROETHB đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token ETH Liquid Staked trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 20 token ETH Liquid Staked, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token ETH Liquid Staked phổ biến bao gồm STETH, RSETH, RETH. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục ETH Liquid Staked là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token ETH Liquid Staked là khoảng $20.84B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực ETH Liquid Staked, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.