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Top token Internet vạn vật (IoT) theo vốn hoá thị trường

Các blockchain IoT hỗ trợ chuyển dữ liệu an toàn, không cần tin cậy giữa các thiết bị vật lý được kết nối và máy móc thông minh. Những mạng lưới này sử dụng sổ cái phi tập trung để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và cho phép các giao dịch nhỏ tự động trong nền kinh tế máy-với-máy (M2M). Các token trong lĩnh vực này được sử dụng để thanh toán băng thông mạng, khuyến khích chia sẻ dữ liệu và vận hành cơ sở hạ tầng thành phố thông minh.

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Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004724
+0.17%
-0.90%
-0.69%
$ 406.11M
$ 9.40M
2
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.004033
+0.42%
-1.10%
-6.13%
$ 199.26M
$ 15.04M
3
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.00378791
+0.02%
+0.00%
+1.67%
$ 69.72M
$ 2.59M
4
IO
IO
IO
$ 0.12827
+0.18%
+6.12%
-0.70%
$ 44.43M
$ 2.89M
5
XYO
XYO
XYO
$ 0.00296
0.00%
-3.28%
+1.37%
$ 40.72M
$ 18.69M
6
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1902
+0.05%
+0.37%
+5.42%
$ 35.51M
$ 310.58K
7
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002984
+1.25%
-25.47%
+29.32%
$ 26.78M
$ 100.51M
8
MVL
MVL
MVL
$ 0.00075666
-0.15%
+0.00%
-1.76%
$ 21.04M
$ 48.52K
9
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.0000666
0.00%
+0.71%
-4.02%
$ 2.70M
$ 132.59M
10
XNET Mobile
XNET Mobile
XNET
$ 0.00201155
+0.13%
+0.02%
+4.18%
$ 2.62M
$ 1.14K
11
OCTA
OCTA
OCTA
$ 0.0516
-7.80%
+8.24%
-11.83%
$ 2.24M
$ 1.49M
12
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.00204473
+0.24%
+0.00%
-3.17%
$ 1.65M
$ 370.14K
13
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00169
+1.20%
+6.29%
+4.32%
$ 807.28K
$ 1.32M
14
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.00459
+0.07%
-1.44%
+7.55%
$ 483.82K
$ 4.26M
15
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.02781
0.00%
-0.05%
-53.02%
$ 194.67K
$ 5.73K
16
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
+0.03%
$ 175.97K
$ 0.18
17
Streamr XDATA
Streamr XDATA
XDATA
$ 0.00022385
0.00%
--
-85.06%
$ 164.02K
$ 3.77

Câu hỏi thường gặp

Lĩnh vực tiền mã hoá internet vạn vật (IoT) là gì?
Lĩnh vực tiền mã hoá internet vạn vật (IoT) tập trung vào các mạng blockchain được thiết kế để hỗ trợ chuyển dữ liệu an toàn, không cần tin cậy và giao dịch nhỏ tự động giữa các thiết bị vật lý được kết nối cùng máy móc thông minh.
Công nghệ blockchain cải thiện mạng internet vạn vật (IoT) như thế nào?
Công nghệ blockchain cải thiện mạng internet vạn vật (IoT) bằng cách cung cấp sổ cái phi tập trung, không thể thay đổi, ngăn chặn giả mạo dữ liệu và loại bỏ điểm lỗi đơn trong các hệ thống giao tiếp máy-với-máy quy mô lớn.
Token tiền mã hoá IoT chủ yếu được sử dụng để làm gì?
Token tiền mã hoá IoT chủ yếu được sử dụng để thanh toán băng thông mạng, khuyến khích người dùng chia sẻ dữ liệu cảm biến thiết bị và thực hiện thanh toán máy-với-máy tự động mà không cần sự can thiệp của con người hoặc hệ thống ngân hàng truyền thống.
Mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) trong lĩnh vực IoT là gì?
Mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) sử dụng token IoT để khuyến khích tài chính cho các cá nhân trên toàn thế giới triển khai và duy trì phần cứng vật lý, chẳng hạn như bộ định tuyến không dây hoặc ổ lưu trữ, tạo ra mạng lưới cơ sở hạ tầng do cộng đồng sở hữu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Internet vạn vật (IOT), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.