Các blockchain IoT hỗ trợ chuyển dữ liệu an toàn, không cần tin cậy giữa các thiết bị vật lý được kết nối và máy móc thông minh. Những mạng lưới này sử dụng sổ cái phi tập trung để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và cho phép các giao dịch nhỏ tự động trong nền kinh tế máy-với-máy (M2M). Các token trong lĩnh vực này được sử dụng để thanh toán băng thông mạng, khuyến khích chia sẻ dữ liệu và vận hành cơ sở hạ tầng thành phố thông minh.
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