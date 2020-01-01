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Top token Bất động sản mã hóa theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bất động sản mã hóa. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07621
0.00%
+0.07%
+2.32%
$ 104.36M
$ 2.61M
2
Reental
Reental
RNT
$ 0.278133
+0.02%
+0.00%
+1.59%
$ 38.41M
$ 4.07K
3
Propy
Propy
PRO
$ 0.3491
+0.09%
-1.16%
-2.68%
$ 34.90M
$ 169.20K
4
ELYSIA
ELYSIA
EL
$ 0.001069
0.00%
-0.83%
-1.02%
$ 5.23M
$ 677.41K
5
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00610152
0.00%
0.00%
-55.48%
$ 3.06M
$ 30.31
6
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00564
0.00%
-2.91%
-4.06%
$ 2.34M
$ 469.06K
7
Allo
Allo
RWA
$ 0.001149
+0.79%
+0.52%
+5.29%
$ 2.08M
$ 45.09M
8
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.00335
+0.09%
+1.82%
-4.01%
$ 1.64M
$ 62.60M
9
Blocksquare Token
Blocksquare Token
BST
$ 0.01343
-0.07%
+0.22%
-2.40%
$ 823.76K
$ 1.96M
10
EstateX
EstateX
ESX
$ 0.000446
-1.33%
-23.50%
+99.11%
$ 423.20K
$ 10.31M
11
Home3
Home3
HTS
$ 0.00440816
+0.43%
+0.01%
+10.74%
$ 393.87K
$ 42.74
12
Sabai Protocol
Sabai Protocol
SABAI
$ 0.0005221
0.00%
--
-10.87%
$ 291.16K
$ 689.10
13
LEOX
LEOX
LEOX
$ 0.00432685
0.00%
--
+4.12%
$ 219.26K
$ 23.13
14
Hifi Finance
Hifi Finance
HIFI
$ 0.00136104
0.00%
-0.06%
-7.72%
$ 187.99K
$ 84.81
15
LandX Governance Token
LandX Governance Token
LNDX
$ 0.01389003
-0.01%
-0.00%
-5.59%
$ 183.70K
$ 11.22K
16
Lympid
Lympid
LYP
$ 0.00295695
-0.04%
-0.00%
-1.49%
$ 113.34K
$ 4.08K
17
GCoin
GCoin
GC
$ 0.00065433
0.00%
-0.14%
-19.04%
$ 65.43K
$ 1.23K
18
Rkey
Rkey
RKEY
$ 0.00011192
-0.01%
0.00%
+3.74%
$ 60.04K
$ 36.97
19
UBXS
UBXS
UBXS
$ 0.00046279
-0.42%
+0.00%
+3.50%
$ 38.38K
$ 1.13
20
Rentberry
Rentberry
BERRY
$ 0.00011008
0.00%
--
-0.31%
$ 33.19K
$ 5.50
21
Rentible
Rentible
RNB
$ 0.00278638
0.00%
--
-1.43%
$ 27.86K
$ 38.06
22
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverse
REM
$ 0.000903
+0.22%
+0.22%
-5.56%
--
$ 7.78M
23
IMO Invest
IMO Invest
IMO
$ 0.4145
-0.05%
+0.15%
+6.45%
--
$ 37.04K

Câu hỏi thường gặp

Token Bất động sản mã hóa là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bất động sản mã hóa đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 23 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $194.88M.
Token Bất động sản mã hóa nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bất động sản mã hóa được theo dõi trên MEXC, PROPS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 1.82% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bất động sản mã hóa trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 23 token Bất động sản mã hóa, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bất động sản mã hóa phổ biến bao gồm REAL, RNT, PRO. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bất động sản mã hóa là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bất động sản mã hóa là khoảng $194.88M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bất động sản mã hóa, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.