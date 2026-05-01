Giá Divi (DIVI)
Giá Divi (DIVI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0010249, biến động 29.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DIVI sang USD là $ 0.0010249 mỗi DIVI.
Divi hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,758,483, với nguồn cung lưu hành 4.64B DIVI. Trong vòng 24 giờ qua, DIVI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00078882 (thấp) đến $ 0.00104994 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.183363, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00034895.
Về hiệu suất ngắn hạn, DIVI biến động -- trong giờ qua và -2.34% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Divi là $ 4.76M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DIVI là 4.64B, với tổng nguồn cung là 4648896159.958394. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.76M.
--
+29.92%
-2.34%
-2.34%
Trong hôm nay, biến động giá của Divi/USD là $ +0.00023604.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Divi/USD là $ -0.0002016304.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Divi/USD là $ -0.0002674917.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Divi/USD là $ -0.0004031799856403732.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ +0.00023604
|+29.92%
|30 ngày
|$ -0.0002016304
|-19.67%
|60 ngày
|$ -0.0002674917
|-26.09%
|90 ngày
|$ -0.0004031799856403732
|-28.23%
Vào năm 2040, giá của Divi có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!
Divi là gì?
Divi là một dự án blockchain thân thiện với môi trường, tập trung vào hai nguyên tắc cốt lõi: tự quản lý và đơn giản hóa. Dự án này hướng tới việc đơn giản hóa công nghệ blockchain trong khi vẫn duy trì các giải pháp tự quản lý, giúp người dùng đạt được tỷ suất sinh lợi cạnh tranh. Sử dụng cơ chế đồng thuận proof-of-stake trên một mạng lưới đa dạng gồm các nút riêng lẻ, Divi mang đến một giải pháp FinTech có khả năng mở rộng, được thiết kế để áp dụng toàn cầu.
Điều gì làm nên sự độc đáo của Divi?
Divi nổi bật nhờ ví di động DiviWallet sáng tạo, đang chờ cấp bằng sáng chế, tập trung vào trải nghiệm người dùng và hoàn toàn tự quản lý. Ví này có địa chỉ dễ đọc, kho staking phi tập trung, khối xổ số, triển khai masternode di động chỉ bằng một cú nhấp chuột, cùng tính năng hoán đổi trong ứng dụng cho gần 300 tài sản tiền điện tử. Những tính năng này giúp Divi trở nên cực kỳ thân thiện và dễ tiếp cận, ngay cả với những người dùng không rành về kỹ thuật.
Lịch sử của Divi ra sao?
Kể từ khi đạt được các mục tiêu đề ra trong bản whitepaper ban đầu, Divi đã công bố lộ trình cập nhật vào tháng 9 năm 2022. Lộ trình này bao gồm các giải pháp tích hợp theo chiều dọc, cho phép các doanh nghiệp đưa ví tự quản lý vào hệ sinh thái của mình. Ngoài ra, lộ trình cũng nhấn mạnh một giao thức DeFi mạnh mẽ, giao thức cung cấp thanh khoản NFT và một khuôn khổ khách hàng thân thiết dành cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sáng kiến LightningWorks sẽ cho phép sử dụng $DIVI trong truyện tranh tương tác, NFT và trò chơi Web 3.0, cùng với việc tiếp tục tích hợp thêm các đồng coin khác.
Tương lai của Divi sẽ như thế nào?
Tương lai của Divi bao gồm việc triển khai lộ trình cập nhật, với các giải pháp tích hợp theo chiều dọc, một giao thức DeFi, cung cấp thanh khoản NFT và một khuôn khổ khách hàng thân thiết. Sáng kiến LightningWorks sẽ đưa $DIVI vào các phương tiện tương tác và trò chơi. Đồng thời, việc tích hợp thêm các đồng coin khác cũng được dự kiến tiếp tục.
Divi có thể được sử dụng vào những mục đích gì?
Divi có thể được sử dụng cho các giải pháp ví tự quản lý, staking, triển khai masternode và hoán đổi giữa nhiều loại tài sản tiền điện tử khác nhau. Giao thức DeFi, các tính năng NFT và khuôn khổ khách hàng thân thiết của Divi cũng phù hợp với các doanh nghiệp và cá nhân muốn tích hợp công nghệ blockchain vào hoạt động kinh doanh và tham gia vào các hoạt động Web 3.0.
Giá hiện tại của Divi là bao nhiêu?
Giá thực tế của Divi (DIVI) là ₫27.0115569525260000 VND. Giá trị định giá theo thời gian thực này được cập nhật liên tục và tổng hợp từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới để đảm bảo bạn thấy được tỷ giá thị trường chính xác.
Divi đang xếp hạng ra sao trên thị trường?
Divi hiện đang đứng ở vị trí thứ #1725 trên thị trường, với vốn hóa thị trường đạt ₫125411293357.524420000. Vị trí này bị ảnh hưởng bởi độ sâu thanh khoản, nhu cầu chung của nhà đầu tư và nguồn cung token lưu hành.
Nguồn cung lưu hành của DIVI là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của DIVI là 4642897336.011239 token, thể hiện số lượng sẵn có trên thị trường mở. Con số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường, mức độ khan hiếm và động lực lạm phát dài hạn.
Khoảng giá 24 giờ của Divi là bao nhiêu?
Trong vòng 24 giờ qua, Divi đã giao dịch trong khoảng từ ₫20.78959542910680000 (mức thấp 24 giờ) đến ₫27.67149390841560000 (mức cao 24 giờ). Khoảng biến động này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực ngắn hạn và tính bất định của thị trường.
Divi cách đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất mọi thời đại bao xa?
Divi từng đạt mức cao nhất mọi thời đại là ₫4832.588659855620000, trong khi mức giá thấp nhất từng ghi nhận (ATL) là ₫9.19668533377300000. Những mốc lịch sử này giúp các nhà giao dịch đánh giá tiềm năng giá cả và chu kỳ dài hạn.
Giao dịch của DIVI hôm nay sôi động ra sao?
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--, phản ánh mức độ tham gia của thị trường hiện tại. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường sâu hơn.
Điều gì đang ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của Divi?
Diễn biến giá hiện tại, tăng giảm 29.92% trong 24 giờ qua, chịu tác động bởi tâm lý thị trường, hoạt động giao dịch, các yếu tố kinh tế vĩ mô và những cập nhật đặc thù của hệ sinh thái liên quan đến Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Sự gia tăng đột ngột về khối lượng cũng có thể trở thành chất xúc tác cho những biến động mạnh về giá.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC
Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường
Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.