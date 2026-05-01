Divi là gì?

Divi là một dự án blockchain thân thiện với môi trường, tập trung vào hai nguyên tắc cốt lõi: tự quản lý và đơn giản hóa. Dự án này hướng tới việc đơn giản hóa công nghệ blockchain trong khi vẫn duy trì các giải pháp tự quản lý, giúp người dùng đạt được tỷ suất sinh lợi cạnh tranh. Sử dụng cơ chế đồng thuận proof-of-stake trên một mạng lưới đa dạng gồm các nút riêng lẻ, Divi mang đến một giải pháp FinTech có khả năng mở rộng, được thiết kế để áp dụng toàn cầu.

Điều gì làm nên sự độc đáo của Divi?

Divi nổi bật nhờ ví di động DiviWallet sáng tạo, đang chờ cấp bằng sáng chế, tập trung vào trải nghiệm người dùng và hoàn toàn tự quản lý. Ví này có địa chỉ dễ đọc, kho staking phi tập trung, khối xổ số, triển khai masternode di động chỉ bằng một cú nhấp chuột, cùng tính năng hoán đổi trong ứng dụng cho gần 300 tài sản tiền điện tử. Những tính năng này giúp Divi trở nên cực kỳ thân thiện và dễ tiếp cận, ngay cả với những người dùng không rành về kỹ thuật.

Lịch sử của Divi ra sao?

Kể từ khi đạt được các mục tiêu đề ra trong bản whitepaper ban đầu, Divi đã công bố lộ trình cập nhật vào tháng 9 năm 2022. Lộ trình này bao gồm các giải pháp tích hợp theo chiều dọc, cho phép các doanh nghiệp đưa ví tự quản lý vào hệ sinh thái của mình. Ngoài ra, lộ trình cũng nhấn mạnh một giao thức DeFi mạnh mẽ, giao thức cung cấp thanh khoản NFT và một khuôn khổ khách hàng thân thiết dành cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sáng kiến LightningWorks sẽ cho phép sử dụng $DIVI trong truyện tranh tương tác, NFT và trò chơi Web 3.0, cùng với việc tiếp tục tích hợp thêm các đồng coin khác.

Tương lai của Divi sẽ như thế nào?

Divi có thể được sử dụng vào những mục đích gì?

Divi có thể được sử dụng cho các giải pháp ví tự quản lý, staking, triển khai masternode và hoán đổi giữa nhiều loại tài sản tiền điện tử khác nhau. Giao thức DeFi, các tính năng NFT và khuôn khổ khách hàng thân thiết của Divi cũng phù hợp với các doanh nghiệp và cá nhân muốn tích hợp công nghệ blockchain vào hoạt động kinh doanh và tham gia vào các hoạt động Web 3.0.

Giá hiện tại của Divi là bao nhiêu?

Giá thực tế của Divi (DIVI) là ₫27.0115569525260000 VND. Giá trị định giá theo thời gian thực này được cập nhật liên tục và tổng hợp từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới để đảm bảo bạn thấy được tỷ giá thị trường chính xác.

Divi đang xếp hạng ra sao trên thị trường?

Divi hiện đang đứng ở vị trí thứ #1725 trên thị trường, với vốn hóa thị trường đạt ₫125411293357.524420000. Vị trí này bị ảnh hưởng bởi độ sâu thanh khoản, nhu cầu chung của nhà đầu tư và nguồn cung token lưu hành.

Nguồn cung lưu hành của DIVI là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành của DIVI là 4642897336.011239 token, thể hiện số lượng sẵn có trên thị trường mở. Con số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường, mức độ khan hiếm và động lực lạm phát dài hạn.

Khoảng giá 24 giờ của Divi là bao nhiêu?

Trong vòng 24 giờ qua, Divi đã giao dịch trong khoảng từ ₫20.78959542910680000 (mức thấp 24 giờ) đến ₫27.67149390841560000 (mức cao 24 giờ). Khoảng biến động này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực ngắn hạn và tính bất định của thị trường.

Divi cách đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất mọi thời đại bao xa?

Divi từng đạt mức cao nhất mọi thời đại là ₫4832.588659855620000, trong khi mức giá thấp nhất từng ghi nhận (ATL) là ₫9.19668533377300000. Những mốc lịch sử này giúp các nhà giao dịch đánh giá tiềm năng giá cả và chu kỳ dài hạn.

Giao dịch của DIVI hôm nay sôi động ra sao?

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--, phản ánh mức độ tham gia của thị trường hiện tại. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường sâu hơn.

Điều gì đang ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của Divi?

Diễn biến giá hiện tại, tăng giảm 29.92% trong 24 giờ qua, chịu tác động bởi tâm lý thị trường, hoạt động giao dịch, các yếu tố kinh tế vĩ mô và những cập nhật đặc thù của hệ sinh thái liên quan đến Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Sự gia tăng đột ngột về khối lượng cũng có thể trở thành chất xúc tác cho những biến động mạnh về giá.