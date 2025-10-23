Giá Ibiza Final Boss theo thời gian thực hôm nay là 0.0003774 USD. Theo dõi cập nhật giá BOSS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BOSS dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Ibiza Final Boss theo thời gian thực hôm nay là 0.0003774 USD. Theo dõi cập nhật giá BOSS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BOSS dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Ibiza Final Boss

Giá Ibiza Final Boss(BOSS)

Giá theo thời gian thực 1 BOSS sang USD

$0.0003774
$0.0003774$0.0003774
+2.08%1D
USD
Biểu đồ giá Ibiza Final Boss (BOSS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:24:02 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Ibiza Final Boss (BOSS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.0003439
$ 0.0003439$ 0.0003439
Thấp nhất 24H
$ 0.0003999
$ 0.0003999$ 0.0003999
Cao nhất 24H

$ 0.0003439
$ 0.0003439$ 0.0003439

$ 0.0003999
$ 0.0003999$ 0.0003999

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

+2.88%

+2.08%

-35.96%

-35.96%

Giá thời gian thực của Ibiza Final Boss (BOSS) là $ 0.0003774. Trong 24 giờ qua, BOSS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0003439 và cao nhất là $ 0.0003999, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOSS là $ 0.04818861394228114, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.000170877417044728.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOSS đã biến động +2.88% trong 1 giờ qua, +2.08% trong 24 giờ và -35.96% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ibiza Final Boss (BOSS)

No.2680

$ 351.12K
$ 351.12K$ 351.12K

$ 54.41K
$ 54.41K$ 54.41K

$ 351.13K
$ 351.13K$ 351.13K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,352,459.471494
930,352,459.471494 930,352,459.471494

99.99%

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ibiza Final Boss là $ 351.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.41K. Nguồn cung lưu hành của BOSS là 930.35M, với tổng nguồn cung là 930352459.471494. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 351.13K.

Lịch sử giá theo USD của Ibiza Final Boss (BOSS)

Theo dõi biến động giá của Ibiza Final Boss trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.00000769+2.08%
30 ngày$ -0.0007406-66.25%
60 ngày$ -0.0056726-93.77%
90 ngày$ -0.0046226-92.46%
Biến động giá Ibiza Final Boss hôm nay

Hôm nay, BOSS đã biến động $ +0.00000769 (+2.08%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Ibiza Final Boss trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0007406 (-66.25%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Ibiza Final Boss trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BOSS đã biến động $ -0.0056726 (-93.77%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Ibiza Final Boss trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.0046226 (-92.46%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Ibiza Final Boss (BOSS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Ibiza Final Boss.

Ibiza Final Boss (BOSS) là gì

BOSS bắt nguồn từ một video nhảy của du khách người Anh - Jack Kay tại một câu lạc bộ đêm ở Ibiza, Tây Ban Nha, sử dụng "BOSS/Final Boss" để tạo ra một câu chuyện cộng đồng kết hợp quyền lực và không khí lễ hội.

Ibiza Final Boss đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Ibiza Final Boss một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BOSS để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Ibiza Final Boss trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Ibiza Final Boss trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Ibiza Final Boss (USD)

Ibiza Final Boss (BOSS) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Ibiza Final Boss (BOSS) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Ibiza Final Boss.

Xem ngay dự đoán giá Ibiza Final Boss!

Tokenomics của Ibiza Final Boss (BOSS)

Hiểu rõ tokenomics của Ibiza Final Boss (BOSS) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BOSS ngay!

Cách mua Ibiza Final Boss (BOSS)

Bạn đang tìm cách mua Ibiza Final Boss? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Ibiza Final Boss trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BOSS/Tiền tệ địa phương

1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang VND
9.931281
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang AUD
A$0.000581196
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang GBP
0.000279276
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang EUR
0.000324564
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang USD
$0.0003774
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang MYR
RM0.001592628
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang TRY
0.015839478
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang JPY
¥0.0573648
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang ARS
ARS$0.550143528
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang RUB
0.030754326
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang INR
0.033113076
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang IDR
Rp6.289997484
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang PHP
0.022062804
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang EGP
￡E.0.017952918
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BRL
R$0.00203796
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang CAD
C$0.000524586
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BDT
0.046035252
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang NGN
0.552558888
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang COP
$1.46848227
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang ZAR
R.0.006578082
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang UAH
0.015726258
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang TZS
T.Sh.0.936472812
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang VES
Bs0.079254
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang CLP
$0.35853
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang PKR
Rs0.10657776
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang KZT
0.202901562
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang THB
฿0.01239759
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang TWD
NT$0.01160505
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang AED
د.إ0.001385058
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang CHF
Fr0.000298146
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang HKD
HK$0.002932398
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang AMD
֏0.144098868
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang MAD
.د.م0.003483402
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang MXN
$0.006959256
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang SAR
ريال0.00141525
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang ETB
Br0.056734542
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang KES
KSh0.048612894
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang JOD
د.أ0.0002675766
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang PLN
0.001373736
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang RON
лв0.001653012
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang SEK
kr0.003551334
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BGN
лв0.000634032
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang HUF
Ft0.126685632
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang CZK
0.007902756
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang KWD
د.ك0.0001154844
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang ILS
0.001241646
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BOB
Bs0.002600286
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang AZN
0.00064158
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang TJS
SM0.00347208
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang GEL
0.00101898
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang AOA
Kz0.345287034
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BHD
.د.ب0.0001419024
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BMD
$0.0003774
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang DKK
kr0.002426682
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang HNL
L0.009884106
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang MUR
0.017156604
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang NAD
$0.00658563
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang NOK
kr0.003781548
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang NZD
$0.000656676
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang PAB
B/.0.0003774
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang PGK
K0.001581306
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang QAR
ر.ق0.001373736
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang RSD
дин.0.038140044
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang UZS
soʻm4.546986906
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang ALL
L0.031411002
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang ANG
ƒ0.000675546
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang AWG
ƒ0.00067932
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BBD
$0.0007548
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BAM
KM0.000634032
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BIF
Fr1.1099334
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BND
$0.000486846
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BSD
$0.0003774
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang JMD
$0.060538734
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang KHR
1.52177115
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang KMF
Fr0.1600176
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang LAK
8.204347662
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang LKR
රු0.114189918
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang MDL
L0.006400704
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang MGA
Ar1.69237482
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang MOP
P0.003011652
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang MVR
0.00577422
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang MWK
MK0.65407194
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang MZN
MT0.02411586
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang NPR
रु0.052862418
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang PYG
2.6576508
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang RWF
Fr0.5468526
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang SBD
$0.003106002
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang SCR
0.005117544
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang SRD
$0.014960136
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang SVC
$0.003290928
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang SZL
L0.00658563
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang TMT
m0.001324674
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang TND
د.ت0.0011069142
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang TTD
$0.002554998
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang UGX
Sh1.3148616
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang XAF
Fr0.213231
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang XCD
$0.00101898
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang XOF
Fr0.213231
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang XPF
Fr0.0384948
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BWP
P0.005408142
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang BZD
$0.0007548
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang CVE
$0.035826582
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang DJF
Fr0.0667998
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang DOP
$0.023991318
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang DZD
د.ج0.049243152
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang FJD
$0.00086802
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang GNF
Fr3.281493
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang GTQ
Q0.002883336
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang GYD
$0.078755832
1 Ibiza Final Boss (BOSS) sang ISK
kr0.0460428

Để hiểu thêm về Ibiza Final Boss, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Ibiza Final Boss
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Ibiza Final Boss

Hôm nay giá của Ibiza Final Boss (BOSS) là bao nhiêu?
Giá BOSS theo thời gian thực bằng USD là 0.0003774 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BOSS sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BOSS sang USD là $ 0.0003774. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Ibiza Final Boss là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BOSS là $ 351.12K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BOSS là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BOSS là 930.35M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BOSS là bao nhiêu?
BOSS đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.04818861394228114 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BOSS là bao nhiêu?
BOSS từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000170877417044728 USD.
Khối lượng giao dịch của BOSS là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BOSS là $ 54.41K USD.
BOSS có tăng giá trong năm nay không?
BOSS có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BOSS để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:24:02 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Ibiza Final Boss (BOSS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
