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Top token Game thùng theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Game thùng. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 2.95174
+3.45%
-3.19%
+2.69%
$ 495.34M
$ 667.99K
2
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0002045
+0.49%
-8.04%
+17.90%
$ 13.18M
$ 517.68M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07793
-0.29%
-0.60%
-4.71%
$ 8.38M
$ 673.80K
4
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 0.662266
+0.05%
-0.04%
-10.08%
$ 4.77M
$ 38.20K
5
$ 0.001427
+0.27%
-0.33%
-2.29%
$ 2.53M
$ 38.16M
6
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0013274
0.00%
+0.05%
+1.69%
$ 971.17K
$ 75.19M
7
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 8.167E-5
+0.02%
+3.70%
+2.59%
$ 816.72K
--
8
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
+27.17%
$ 794.40K
$ 0.13
9
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.838E-5
0.00%
-11.80%
-37.69%
$ 573.70K
--
10
Meteor Coin
Meteor Coin
MTO
$ 0.00480819
0.00%
+0.01%
+4.35%
$ 480.82K
$ 58.44K
11
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00037303
0.00%
-0.02%
-13.31%
$ 373.04K
$ 27.33
12
Emperor
Emperor
EMPI
$ 0.01085086
0.00%
--
+1.09%
$ 318.72K
$ 28.21
13
XGame
XGame
XGAME
$ 0.00081809
-1.08%
+0.09%
+28.36%
$ 259.00K
$ 1.57K
14
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00014596
+0.14%
+0.01%
+6.33%
$ 239.01K
$ 433.87
15
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
+18.02%
$ 186.61K
--
16
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001108
+0.09%
+10.62%
+12.74%
$ 124.05K
$ 25.94M
17
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 1.176E-5
0.00%
0.00%
-1.67%
$ 117.56K
--
18
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0002126
0.00%
+14.18%
-4.54%
$ 104.07K
$ 31.89M
19
NFT Worlds
NFT Worlds
WRLD
$ 0.0001397
0.00%
--
-0.40%
$ 76.69K
$ 1.48
20
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
0.00%
-1.90%
+0.21%
$ 71.35K
--
21
BreadHeads
BreadHeads
CRUMBS
$ 5.09E-5
+0.45%
-1.50%
+4.45%
$ 50.88K
--
22
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010427
+0.77%
-0.00%
-8.90%
$ 43.28K
$ 209.52
23
Heidrun
Heidrun
HEIDRUN
$ 2.981E-5
+0.20%
+0.10%
-15.89%
$ 29.53K
--
24
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042507
0.00%
--
-0.41%
$ 25.50K
$ 1.99
25
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
-93.71%
$ 23.35K
--
26
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00016113
0.00%
-0.02%
-8.44%
$ 19.46K
$ 20.21
27
Vidya
Vidya
VIDYA
$ 0.00049934
0.00%
--
+0.58%
$ 18.04K
$ 44.83
28
Noel Claw
Noel Claw
NOELCLAW
$ 1.21652E-7
0.00%
+3.10%
+3.14%
$ 11.81K
--
29
TOWER Ecosystem
TOWER Ecosystem
TOWER
$ 0.0001373
+0.07%
+0.29%
-0.07%
--
$ 127.15M
30
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCK
EPIK
$ 0.004887
-4.04%
-9.12%
-17.04%
--
$ 10.72M

Câu hỏi thường gặp

Token Game thùng là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Game thùng đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 30 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $529.92M.
Token Game thùng nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Game thùng được theo dõi trên MEXC, OTK đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 14.18% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Game thùng trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 30 token Game thùng, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Game thùng phổ biến bao gồm BEAT, HMSTR, PEPECOIN. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Game thùng là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Game thùng là khoảng $529.92M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Game thùng, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.