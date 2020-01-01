Токеноміка xPACK (XPACK) Дізнайтеся ключову інформацію про xPACK (XPACK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація xPACK (XPACK) HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services. Офіційний вебсайт: https://www.hashpack.app/ Whitepaper: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Купити XPACK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни xPACK (XPACK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена xPACK (XPACK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,40M $ 3,40M $ 3,40M Загальна пропозиція: $ 135,36M $ 135,36M $ 135,36M Циркуляційна пропозиція: $ 135,36M $ 135,36M $ 135,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,40M $ 3,40M $ 3,40M Історичний максимум: $ 0,02555685 $ 0,02555685 $ 0,02555685 Історичний мінімум: $ 0,02251504 $ 0,02251504 $ 0,02251504 Поточна ціна: $ 0,02511667 $ 0,02511667 $ 0,02511667 Дізнайтеся більше про ціну xPACK (XPACK)

Токеноміка xPACK (XPACK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки xPACK (XPACK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XPACK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XPACK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XPACK, досліджуйте ціну токена XPACK в реальному часі!

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