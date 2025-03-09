Сьогоднішня ціна xPACK (XPACK)

Поточна ціна xPACK (XPACK) сьогодні становить 0.02511667 USD з ринковою капіталізацією $ 3.40M USD. Ціна XPACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xPACK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни xPACK протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 135.36M USD

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