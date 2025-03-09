Ціна xPACK (XPACK)
Поточна ціна xPACK (XPACK) сьогодні становить 0.02511667 USD з ринковою капіталізацією $ 3.40M USD. Ціна XPACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xPACK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни xPACK протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 135.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xPACK до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни xPACK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни xPACK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни xPACK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0
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|60 днів
|$ 0
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|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін xPACK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.
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